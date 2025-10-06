San Fernando conmemorará el 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental con la conferencia 'Lo que tu mente necesita para vivir mejor'

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el próximo viernes 10 de octubre el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León acogerá la conferencia Lo que tu mente necesita para vivir mejor, una cita dirigida al público general que busca ofrecer recursos útiles para mejorar el bienestar emocional y cuidar la salud mental en el día a día.

La sesión estará a cargo de Alejandro Martínez Rico, médico psiquiatra del área de hospitalización con pacientes con Trastorno Mental Grave en el Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba), quien compartirá su experiencia clínica y presentará herramientas prácticas y accesibles para gestionar el estrés, fortalecer la autoestima y promover hábitos de vida saludables desde una perspectiva integral.

La actividad comenzará a las 19:00 horas y se enmarca dentro de la programación municipal de sensibilización y promoción de la salud mental que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de San Fernando. Se trata de una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del equilibrio emocional y conocer estrategias efectivas para vivir mejor, abiertas a todas las personas interesadas en su bienestar psicológico y emocional.

Esta iniciativa está organizada por el Ayuntamiento isleño en colaboración con Afemen Cádiz.