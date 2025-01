San Fernando arriesga con su cartel de la Semana Santa en su afán "por hacer algo distinto"

San Fernando/Llamadme rancio, pero a uno le gusta que los carteles de la Semana Santa sean carteles y que su acto de presentación no intente parecerse a La Revuelta en busca de una pretendida amenidad y un ambiente distendido. Prefiero los actos que se avienen al formato clásico, esos que tienen atriles a los que el presentador puede aferrarse bien fuerte antes que andar paseando por el escenario con el micro de diadema -elemento que parece imprescindible en esta nueva puesta en escena- y en los que hay una mesa presidencial en lugar de incómodas sillas elevadas para entrevistar al personal, así como si estuviésemos en la tele. Todo muy chachi, muy innovador. Me gustan más, sobre todo, si hablamos de cosas como las cofradías, la Semana Santa y el cartel 'oficial'. Simplemente, hay formatos que no tienen encaje, que se ven forzados, demasiado impostados.

Será que me hago viejo y será que no he entendido bien la idea esta que desde el Consejo de Hermandades y Cofradías se ha intentado transmitir en la noche de este viernes bajo el lema de El tiempo ha llegado: ese cartel en blanco y negro que nace de un vídeo promocional, que llega a los sones de una saeta de la portentosa voz de Jesús Castilla y que muestra a doce personajes de la Pasión según La Isla, cual doce apóstoles, rodeando a la imagen del Cristo de la hermandad de la Caridad en un insólito montaje que se ha hecho expresamente para la ocasión en la castrense. Ahí están el pregonero ataviado de chaqué y folios en mano antes de dar el pregón, el capataz, el monaguillo, una hermana de fila de Columna con el antifaz en la mano, el florista, el tallista, la bordadora, el músico, el cargador, la mujer de mantilla... Y hasta el que amasa los apeticibles roscos con su gorrito blanco. Todos reconocibles, con sus nombres y apellidos, rodeando en círculo la talla del Cristo muerto que tallara Bey para la cofradía de San Francisco.

Pero, que conste, es solo mi opinión. Vaya eso por delante en esta crónica de la primera gran cita cofrade que depara 2025. Y para gustos... ya saben lo que se suele decir. A tenor de los comentarios que ha suscitado el cartel, me consuela saber que no soy el único que no lo ha entendido o que ha salido desconcertado del auditorio Lázaro Dou, eso sí. Y me apena que los primeros memes del cartel de La Isla circularan por los grupos de WhatsApp antes siquiera de que acabara el acto de presentación celebrado en el Centro de Congresos.

Lo que está claro es que el Consejo de Hermandades y Cofradías en ese afán por romper moldes ha arriesgado -y mucho- con un cartel de la Semana Santa que, evidentemente, sabía que iba a dar que hablar y que se ha movido deliberadamente con una motivación: la de hacer "algo distinto", "una cosa diferente", "algo que no se había hecho nunca en ningún sitio", "dar un paso más allá"... Ese mensaje, desde luego, ha sido el leitmotiv del acto que se encarga de abrir el Año Cofrade y que ha estado conducido-presentado por Manuel Muñoz Cruzado-Alba, que ha dicho que el cartel es "un auténtico regalo para que los cofrades de La Isla podamos ir por ahí sacando pecho de nuestra Semana Santa".

Vídeo anunciador de la Semana Santa de San Fernando 2025

Una obra dual que dará que hablar

"No me arrepiento", ha llegado a afirmar también el presidente del Consejo, Manu García, durante la intervención que ha realizado en el centro de congresos minutos después de que se descubriera la obra y se proyectara el audiovisual.

Ciertamente, el cartel es muy diferente, de eso no cabe duda. En nada se parece a lo que se ha hecho, ya fuera pintura, fotografía o fotocomposición. Ese ha sido también el objetivo del creador del cartel: el publicista Pablo Moreno Rodríguez. Básicamente, que no se trataba de hacer el cartel, así en la concepción más clásica que podamos entender, sino más bien el propósito ha sido montar toda una historia en torno a él. Una historia que intentara llegar a la esencia de la Semana Santa de San Fernando, que despertara emociones y removiera sentimientos para decirnos eso, que el tiempo ha llegado. Y ahí es donde entra en juego el vídeo -el spot, le llaman en el Consejo- realizado con Jesús González. Así que el cartel viene a encajar en ese contexto que hay que ver -se ha advertido- como un todo.

Ese montaje dual de vídeo y cartel procura "explorar en los sentimientos y en los roles" de las personas que viven la Semana Santa. De ahí esa idea de las doce personas en torno al Cristo de la Caridad: Inma Nieto, de penitente; el capataz Pepe El Mellao, el saetero Jesús Castilla, el florista Yoyo Forero, el pastelero Raúl Fontao, el cargador Jesus López 'Nene', el monaguillo Rodrigo García, la bordadora Dolores González, el tallista Manuel Oliva, el músico José Rodríguez de los Santos, Rocío Gálvez de mantilla y Eduardo Coto, el pregonero de la próxima Semana Santa. Que todos sean personas conocidas es también intencionado. Forma parte de esa idea de narrar las emociones en busca de "un plus de autenticidad".