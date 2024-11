San Fernando acogerá el estreno absoluto del nuevo show de Alex O'Dogherty

San Fernando/San Fernando acogerá el estreno absoluto para toda España del nuevo espectáculo del actor, director y músico isleño Álex O’Dogherty, que ha elegido su ciudad y un espacio emblemático como el Real Teatro de las Cortes para echar a rodar su nuevo show, Palabras Mayores.

El nuevo espectáculo llegará a las tablas del coliseo isleño el próximo viernes 20 de diciembre, justo el día antes de que O´Dogherty también cierre en el teatro isleño otra etapa con la última función de su exitoso show Imbécil. De esta forma, el actor y director hará doblete durante ese fin de semana.

Las entradas para asistir a Palabras Mayores saldrán a la venta a las 12.00 horas del próximo lunes día 18 de diciembre en la web habitual de adquisición de las entradas del Real Teatro de las Cortes https://teatrodelascortes.sacatuentrada.es/es. El Ayuntamiento recuerda además que los tickets para la función de Imbécil ya están agotados.

En Palabras mayores, O’Dogherty vuelve a estar al frente también del guión de la música, y ya lo hace sin medida. Lo mismo te habla de su perra, de su propio entierro o de los nazis buenistas. De chistes en momentos inapropiados, de lo rápido que vamos todos, de la inteligencia artificial y hasta de los shalalailos.

"Este monólogo es muy diferente, porque su cabeza va a mil por hora. En medio de un discurso, te puede soltar otro, aunque no venga a cuento. Y las risas están garantizadas", explica el Ayuntamiento de San Fernando en un comunicado.

Como dice el artista del nuevo show, "cuando pensaba que lo había dicho todo, me di cuenta de que me quedaban muchas más palabras por decir. Unas 12.500. Tenía ganas de hablar de muchas cosas. De hacer un rap. de hacer un romancero, de seguir hablando de palabras… Y de seguir profundizando en la capacidad de la gente para ofenderse". Y añade, "el gran descubrimiento que hice en Imbécil me trajo alegría y desasosiego a la vez. Por un lado, descubrí donde estaban los límites del humor y eso estuvo bien. Por otro, me di cuenta de que por mucho que midiera las palabras, habría gente que se iba a ofender igualmente. Porque la gente que se quiere ofender, se ofende, aunque no tenga motivos".

Todos los espectáculos de Alex ODogherty han sido fruto de su propia autogestión. Cinco unipersonales y tres concierto-shows con La Bizarrería. 25 años escribiendo, componiendo, pegando carteles, viajando, durmiendo en hoteles, pensiones, trenes.

Ha pasado de un espectáculo muy sencillo donde solo llevaba una maleta a construir un piano de cola, o un corazón gigante y necesitar un camión enorme para transportarlo todo.

Con Imbécil volvió a sus orígenes. Su maleta pequeña, sus pequeños cachivaches y su particular ametralladora dialéctica. Y ahora en Palabras Mayores sigue esta línea minimalista y sólo se apoya en una pantalla donde proyecta miles de imágenes que resaltan el show. A parte de su último invento: un bastón micro con el que dará la palabra... a quien quiera hablar.