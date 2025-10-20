¿Se trata de un fenómeno paranormal que tiene su escenario en La Isla? ¿tal vez es alguna maldición desatada sobre los tejados de esta población? ¿es tan sólo una apreciación deformada de mi mente? La pregunta es: ¿es normal el número de carritos andadores y de sillas de ruedas que se ven por las calles principales de San Fernando, o responde a una situación general en el país?

Me gustaría que me ayudaran a resolver esta cuestión, porque a lo mejor es una distorsión de la realidad. Es una pregunta que me lleva tiempo atormentando y preocupando por si fuera verdad que existe aquí una incidencia mayor de este tipo de dolencias motoras. He viajado, si no mucho, bastante por otros lugares españoles y extranjeros, y en ningún lado he apreciado tal concurrencia de estos vehículos de auxilio al caminante. Me preocupa que mi pueblo esté siendo afectado por una epidemia silenciosa y en expansión.

Casi se está convirtiendo en una obsesión. El otro día, en un paseo natural para el isleño, me dio por contar los que me cruzaba, entre la calle Colón y la plaza del Carmen, y me salieron más de cincuenta en algo más de media hora sólo en ese trayecto, y en una hora aún temprana para la afluencia de gente. Según el momento del día y según la esquina, se producen verdaderos atascos. Desde luego, no es una estadística computable a efectos científicos, pero me parecieron muchos. Naturalmente, no me dio por explorar las vías aledañas a la calle Real.

El caso es que hace ya tiempo que teóricamente se prohibió el tránsito rodado por el centro, pero eso no quiere decir que los vehículos hayan desaparecido, aunque ha variado en su composición y en sus modelos. Bienvenidas sean las ayudas a la movilidad de las personas impedidas para desplazarse por su cuenta, pero eso no me impide continuar haciéndome la pregunta: ¿Está San Fernando bien?