El rostro del 'Juan Sebastián de Elcano': ¿Minerva o Hispania?

¿Minerva o Hispania? Desde que el buque insignia de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, se botara allá por 1927 la figura que preside su mascarón de proa ha sido objeto de un largo debate que todavía no se ha zanjado. Y eso que el célebre navío se dispone a cumplir un siglo de historia.

La doctora en Filología Clásica María Elena Martínez Rodríguez de Lema se adentró con valentía en esta polémica durante la conferencia que el martes pronunció en las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León, un acto con el que la Academia de San Romualdo retomó sus actividades culturales tras el paréntesis navideño.

El debate tiene su miga puesto que el mascarón de proa -como recordó la conferenciante- es la imagen que tradicionalmente va asociada al nombre del buque, lo que los romanos llamaban el rostrum. Algo que desde la Antigüedad va mucho más allá de lo accesorio y de lo meramente ornamental para convertirse en el alma de todo navío.

María Elena Martínez se adentró en la cuestión partiendo de esa premisa, cargándose de ejemplos y echando mano a fuentes literarias más clásicas -Homero, Apolonio, Virgilio, Ovidio...- y a las representaciones artísticas que una y otra imagen -Minerva, la diosa de las artes, la sabiduría y las técnicas de la guerra- e Hispania -la alegoría que representa colectivamente a la nación- han tenido a lo largo a lo largo de los siglos.

"La primera tiene 3.000 años de historia pero la segunda no se queda atrás, tiene también 2.000 años, que no es poco", advirtió al señalar durante la conferencia que, precisamente por eso, se trata de representaciones perfectamente definidas y diferenciadas por sus atributos y características. Así que difícilmente podría tratarse de una confusión o de un error. Y menos por parte de un maestro como Federico Sáenz Venturini, quien fuera el autor del primero de los tres mascarones de proa que ha tenido el Juan Sebastián de Elcano (aunque los siguientes emularon siempre a la obra original).

Se suele dar por hecho que la figura mitológica que corona el mascarón de proa del buque escuela de la Armada española es Minerva. Y, de hecho, así consta en toda la documentación histórica existente en el contrato que en su momento se hizo con los astilleros de Horacio Echevarrieta, responsables de la construcción del Elcano. El problema, como advirtió María Elena Martínez, es que la imagen no encaja ni corresponde con la representación habitual y tradicionalmente extendida de la diosa griega, con el casco, el escudo, la lanza y la égida. Y, sin embargo, sí se ajusta a la de la alegoría de Hispania, figura femenina que se caracteriza sobre todo por la corona mural.

Manifesta non egent probatione. Al dicho latino recurrió la doctora en Filología Clásica durante su alocución para señalar la evidencia de que el mascarón de proa -a ella no le cabe ninguna duda- no es Minerva sino la alegoría de Hispania.

Entonces, ¿qué ocurrió? "El debate no debe centrarse en a quien representa este mascarón de proa del Juan Sebastián de Elcano porque está claro que es Hispania sino en por qué quedó constancia documental de que es Minerva cuando está claro que es Hispania", afirmó.

Para la académica, la confusión se remonta a las vicisitudes que hace un siglo acompañaron la construcción del buque tras decantarse por el cambio de nombre (descartándose el de Minerva), cuando incluso se llegó a plantear la supresión del mascarón de proa "por innecesario", lo que llevó al autor de la obra a acelerar la presentación del modelo al que estaba dando forma para no quedarse sin trabajo. Eso sí, tampoco descarta una abierta intencionalidad por parte de Venturini para que fuera Hispania, la alegoría que representa a todos los españoles, la que guiara al buque insignia de la Armada por los mares de todo el mundo.