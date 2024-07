Roneando con La Plazuela en Bahía Sound

San Fernando/Cuando el grupo que toca tiene tirón se nota de lejos y desde unas cuantas horas antes en Bahía Sound. En torno al festival, el ambiente que rodea siempre a un gran concierto -la gente, los coches, los aparcamientos, las copas... - se confunde con el del centro comercial colindante y va in crescendo a medida que se acerca la noche. Uno ya sabe que se va a encontrar un lleno absoluto nada más poner un pie en las galerías en busca del escenario con vistas a la Bahía. Y así fue este viernes en el que el ciclo de conciertos estivales isleños vibró -literalmente- a los sones del grupo granadino La Plazuela.

Desde luego, si no hubo sold out pocas fueron las entradas que se quedaron en taquilla porque el recinto no parecía caber ni un alma más. La expectación causada por el dúo formado por Manuel Hidalgo Sierra El Indio y Luis Abril Martín El Nitro venía a confirmar la creciente popularidad de La Plazuela, que se ha convertido en una de las bandas emergentes del momento. Dicen que una de las virtudes que tienen los organizadores de Bahía Sound es su buen ojo para estas cosas a la hora fichar a los artistas que pasan por su escenario. Será verdad.

El caso es que el festival registró el que sin duda fue el primer lleno absoluto de este verano en prometedor fin de semana en el que está también prevista la actuación de una banda de culto que celebra ahora su 30 aniversario, como es SFDK.

La Plazuela en concierto, en Bahía Sound / Miguel Gómez

Los de La Plazuela vinieron a La Isla enarbolando la arbonaida en sus letras y en su música -y podría decirse también que en el mismo ADN del dúo granadino- como si de un 4 de diciembre se tratara. Más allá de ese insólito cocktail que mezcla el flamenco con el funk y la música electrónica, en cuyos temas se puede rastrear incluso el desgarro propio de la copla, subyace una forma de ser, de vivir y de sentir la música que tiene como base ese orgullo andaluz que solo el que ha nacido de Despeñaperros para abajo puede llegar a sentir realmente. Y puede que ahí esté la clave de su éxito, en ese toque de autenticidad -y de complicidad- que hace que esa inaudita fusión de estilos y músicas, que a priori puede parecer hasta difícil de digerir, vaya más allá de las modas y de lo estrictamente comercial para convertirse en algo nuevo. El caso a la gente le gusta, que va llenando una plaza tras otra. Y lo que se vivió en Bahía Sound no hizo sino poner de manifesto todo eso.

El concierto de La Plazuela empezó fuerte con La ida y La primerica helá para terminar hora y media y una quincena larga de temas después dándolo todo en el escenario y llevando al público a un auténtico éxtasis con el remix final de los Tangos de Copera y con La Vuelta. "No tengo más que ofrecerte que las cosas que he vivío" cantaban los de Granada en su despedida en lo que parecía toda una declaración de principios.

La Plazuela en concierto, en Bahía Sound / Miguel Gómez

Desde luego, la pareja musical formada por Manuel Hidalgo y Luis Abril -esos amigos de la infancia que empezaron a versionar temas en un trastero que era su particular 'plazuela techá'- puso a bailar al multitudinario público desde el primer momento. O, mejor dicho, a botar literalmente con su particular Roneo Funk Club, tema que da nombre al disco, a la gira y que bien pudiera servir para definir ese estilo que defiende que "en Andalucía estamos en la tierra donde caben todas las músicas".

Decían que se sentían "en casa" siempre tocaban en Andalucía. Y la verdad es que en el escenario se les vio a gusto mientras se sucedían uno tras otro sin descanso temas como Tu palabra, Placeta de la charca o Soulseek. Brindaron por sus orígenes y por sus sueños con Principios del XX y se acordaron de "las que mandan de verdad en Andalucía" al dedicar Mi Tarara a las abuelas antes de regalar los temas que más esperaba el público -Peíname Juana, La antigua judería o La primavera, en el que colaboran con Lola Índigo- en el momento cumbre de la noche. Con El lao de la pena pusieron también a la gente a corear el estribillo para luego desatar la euforia con Mira la niña en una noche en la que Bahía Sound mostró también todo su potencial y toda su esencia.