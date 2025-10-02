El Restaurante Sancho Panza de San Fernando cierra su local de la plaza Rodríguez Arias después de casi 50 años

El conocido Restaurante Sancho Panza cierra las puertas de su local en la plaza Rodríguez Arias después de casi 50 años de éxitos y de ganarse la fidelidad de una extensa clientela gracias a una carta en la que los bocadillos y los precios populares siempre fueron las grandes estrellas. El propio establecimiento ha anunciado este cierre en sus redes sociales y la gerente del negocio, Rosa Marín, lo ha confirmado a Diario de Cádiz. De hecho ya han comenzado las labores de desmontaje en el interior del local.

La responsable del negocio explica que esta decisión surge de la reestructuación y la optimización de recursos necesarias para reforzar la marca 'Restaurante Sancho Panza', cuya oferta gastronómica seguirá disponible en el otro local que este negocio familiar abrió en 2012 en la calle Luis de Milena. Este segundo local era actualmente el que mejor funcionaba, gracias a a la amplitud de su salón y su terraza y a su ubicación, cercano a una zona de Camposoto que es la que mayor crecimiento demográfico ha experimentado en la ciudad en los últimos años.

Si bien la continuidad del restaurante de Luis de Milena tranquiliza a los amantes de los productos del Sancho Panza, el cierre del local de la plaza Rodríguez Arias no deja de ser una mala noticia debido a que este establecimiento forma parte de la memoria gastronómica y sentimental de la propia ciudad. Sin ir más lejos, el negocio que ahora cierra hubiese cumplido el próximo año medio siglo de actividad.

Bocadillos para la 'mili'

Durante estas décadas el Restaurante Sancho Panza se ha establecido como un referente gracias a su cocina tradicional y, sobre todo, a su extensa carta de bocadillos. Hay que destacar el protagonismo que fue adquiriendo este local durante los años en los que la presencia de la Armada en San Fernando era mayor, entonces sus bocadillos, casi todos con nombres divertidos y ocurrentes, eran los favoritos de muchos soldados gracias a su gran calidad y su ajustado precio. De esta forma, el Sancho Panza también cuenta con un lugar privilegiado en los recuerdos de muchas de las personas que hicieron la 'mili' en San Fernando.

Hoy en día ese éxito permanece. De hecho, su producto estrella, el archiconocido bocadillo ‘pollazo’, se llegó a colar entre los 50 mejores bocadillos del país según diversa prensa gastronómica especializada.

La labor de esta saga familiar también es bien valorada por la hostelería isleña. Sin ir más lejos, la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) homenajeó en 2023 a la gerente del Sancho Panza, Rosa Marín, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Marín cogió las riendas del negocio hace ya casi 30 años.