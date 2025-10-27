La reforma de la zona en desuso del Mercado Central para realojar a los belenistas dará comienzo la próxima semana en San Fernando

La próxima semana darán comienzo las obras de la zona en desuso del Mercado Central -antigua pescadería- para dar cabida a la asociación belenista El Redentor. Este lunes lo ha anunciado el Ayuntamiento de San Fernando al dar a conocer a través de un comunicado la firma de un nuevo convenio de colaboración con la entidad. También ha informado de la instalación del llamado Belén Municipal en las dependencias del Consistorio isleño -en el salón de actos- que comenzará a montarse a partir del próximo 17 de noviembre.

El convenio con la directiva de El Redentor ha sido firmado por la alcaldesa, Patricia Cavada, y el presidente de la entidad, Rafael Carrillo, en un acto previo a la presentación oficial de la programación navideña de esta asociación, que se celebrará el próximo miércoles 29 de octubre en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León a las 19.00 horas.

Durante este acto también se dará a conocer el nuevo portal digital de la asociación de belenistas El Redentor, una herramienta que servirá para difundir su labor, acercar la tradición del belén a nuevos públicos y poner en valor el patrimonio cultural y artístico vinculado a esta práctica centenaria.

Cavada ha destacado durante la firma del convenio que "San Fernando es una ciudad que vive la Navidad con especial intensidad y el belenismo es una de las expresiones culturales que mejor representa nuestras raíces. Con este acuerdo reafirmamos nuestro compromiso con quienes mantienen viva esta tradición y contribuyen al desarrollo cultural y turístico de la ciudad".

Por su parte, Rafael Carrillo, presidente de El Redentor, ha subrayado que "este convenio supone un impulso fundamental para continuar con nuestra labor de difusión del arte belenista y para afrontar nuevos retos, como la puesta en marcha de nuestra nueva sede y el desarrollo de proyectos educativos y expositivos que acerquen el belenismo a toda la ciudadanía".

El Belén Municipal volverá al salón de actos del Ayuntamiento

El convenio, que contempla una subvención municipal de 11.000 euros, pone de manifiesto la estrecha cooperación entre ambas instituciones y su compromiso con la divulgación, fomento y promoción del belenismo, una manifestación artística y cultural profundamente arraigada en la identidad andaluza.

Dentro del programa de actividades previsto, la asociación de belenistas desarrollará una amplia agenda cultural y artística durante las próximas semanas, orientada tanto al público general como a los aficionados y expertos en el arte belenista.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la elaboración de belenes y dioramas de gran valor artístico y didáctico, así como exposiciones fotográficas y de cartelería dedicadas a la historia y evolución del belenismo. También se impartirán conferencias y talleres formativos sobre técnicas belenistas y se elaborará material didáctico para la difusión y aprendizaje de este arte.

Asimismo, la entidad instalará el tradicional belén del edificio consistorial, que podrá visitarse durante la Navidad 2025/2026. Este belén, en el que ya se está trabajando, comenzará a instalarse a partir del 17 de noviembre y se convertirá, como cada año, en uno de los principales atractivos de la programación navideña local.

Además, se celebrará el XXXVIII Certamen de Nacimientos 2025, un concurso de belenes que fomenta la creatividad artística y la participación ciudadana, consolidándose como uno de los eventos más esperados de las fiestas navideñas en San Fernando.

El traslado al Mercado Central, tras las obras

Paralelamente, la asociación El Redentor, tras dejar su sede en Manuel Roldán, se ubicará en su nueva sede en el Mercado Central, toda vez que finalicen las obras de adecuación que darán comienzo la próxima semana.

El proyecto, con un presupuesto aproximado de 50.000 euros, contempla la rehabilitación de una amplia zona del mercado central, actualmente en desuso, con el fin de transformarlo en un espacio administrativo, de formación, talleres y actividades para la entidad. La nueva sede -"céntrica, accesible y con una gran visibilidad", señala el Ayuntamiento- va a ser objeto de su adaptación con esta obra. Se hará un trabajo de solería, revestimientos, electricidad, ventanas, construcción de nuevos núcleos de aseos, entre otros trabajos.

"Esto va a permitir a la entidad iniciar un nuevo tiempo en su cada vez más importante repercusión en el belenismo nacional. Una vez ejecutada esta fase, y en la senda acordada entre el gobierno y la dirección de la asociación belenista, se iniciará la actuación en la antigua zona de la pescadería para convertirla en una zona expositiva que seguro dará respuesta a las necesidades del colectivo y se convertirá en un potente recurso culturar y de atracción turística", señala el gobierno local.