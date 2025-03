Referentes del 8M para los más jóvenes: Jornadas 'Cuando las mujeres hablan', dirigidas a los institutos de San Fernando

San Fernando/Alumnos de diferentes Institutos de Enseñanza de Secundaria (IES) de San Fernando han participado en unos talleres organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer que se han llevado a cabo en las instalaciones municipales del centro de congresos durante las jornadas del martes y del miércoles.

La actividad se incluye dentro de los actos organizados desde el Ayuntamiento de San Fernando con motivo del 8M y se ha llevado a cabo bajo el título de Un mundo de referentes, cuando las mujeres hablan.

La clave de estas sesiones ha sido la participación de ponentes muy especiales que, precisamente, acudían a los talleres asumiendo ese papel de referentes para los más jóvenes.

Así, ambas jornadas del 8M han contado con la presencia de Ángeles Taró, autora del libro Exaltadas locas modernas, divulgadora feminista y creadora de contenido, que ha sido reconocida por su labor en la recuperación y difusión de la memoria de mujeres históricamente invisibilizadas; Irene Geraldía Villar, estudiante de último curso de Biología y una de las tres primeras mujeres que logra la acreditación internacional de buceadora científica a través de una universidad española en un proyecto pionero a nivel nacional; y Begoña Alday Sanz, ex jugadora de fútbol femenino y marina mercante que ha participado en dos ediciones de 'El Conquistador', ha cruzado el Atlántico en un barco de vela y se ha marcado una meta que ninguna mujer hasta ahora ha completado: acabar el triatlón más duro del mundo, el 'Ironhuman' de la Antártida.

Irene Geraldía Villar, Begoña Alday Sáenz y Ángeles Taro, en las jornadas del 8M dirigidas a alumnos de Secundaria y Bachillerato de San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

El programa del 8M para el resto de la semana

Las actividades organizadas por el Ayuntamiento isleño con motivo del 8M continuarán este miércoles con el tradicional almuerzo que comparten las diferentes asociaciones de mujeres de la localidad y con una nueva cita que se llevará a cabo en el centro de congresos a las 19.00 horas. Se trata de un debate sobre la presencia de la mujer en las artes escénicas que moderará Natividad Domínguez, presidenta del centro Avatar y que contará con la participación de Camila Martínez, estudiante de artes, y de Estíbaliz Núñez, actriz y empresaria isleña, responsable -entre otros- del montaje de Las 13 rosas, que precisamente se representará el día 22 en el Teatro de las Cortes.

Al margen de estas actividades, este jueves 13 se contará también en la Sala Capitular del Ayuntamiento isleño con un concierto dedicado a la mujer que estará protagonizado por los alumnos del conservatorio elemental de música Chelista Ruiz Casaux.

Y el sábado, dentro de los actos organizados con motivo del Carnaval, está prevista la actuación en la plaza del Rey de la comparsa de Marta Ortiz 'La valla', que interpretará también temas de 'We can do', agrupación que fue un punto de inflexión en lo que se refiere a la presencia de la mujer en la fiesta y en el COAC.

Y el domingo, a partir de las 12.00 horas, volverá al salón de actos de la Casa de la Cultura, en la calle Gravina, la jornada El arte en femenino, que organiza la Banda Sinfónica de San Fernando y que cumple ya su sexta edición.

La sesión dará comienzo con la interpretación de la marcha Regina Solis, compuesta por Mercedes Fornell Ariza, músico de la Banda Sinfónica de San Fernando. Por su parte, Laura Díaz Martínez, directora de orquesta y compositora de música procesional, dirigirá una de sus marchas titulada Tú… Mi Esperanza, interpretada por la Banda Sinfónica de San Fernando. Y Silvia Olivero, directora de orquesta, compositora y escritora presentará su nuevo libro titulado Compositoras: Un viaje por la vida y el legado de las mujeres que transformaron la historia de la música. Además, también aprovechará para tomar la batuta como directora invitada de la Banda Sinfónica de San Fernando. E Inma Lara, cantante y concursante isleña del talent show La bien cantá de La 1, aportará su voz para cantar un par de sorpresas junto con la Banda Sinfónica de San Fernando en directo.