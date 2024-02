Protesta contra el cierre del laboratorio de metrología en San Fernando tras 32 años de servicio

Trabajadores de VEIASA, Verificaciones Industriales de Andalucía SA, se han concentrado este lunes a las puertas de la estación ITV de San Fernando para mostrar su rechazo ante el inminente cierre del laboratorio de metrología, previsto para este mismo mes de febrero dentro de los planes de reorganización de la empresa pública aprobados por la Junta de Andalucía.

El laboratorio isleño, actualmente el único de la provincia, tiene como misión verificar la fiabilidad de los contadores de agua, gas o electricidad, de los taxímetros y los surtidores de las gasolineras, entre otras calibraciones acreditadas, de ahí que su cierre -alertan- pueda afectar a un gran número de consumidores.

María Navarro, presidenta del comité de empresa y secretaria general de la CGT en VEIASA en Cádiz, ha alertado de que el paquete de medidas presentado por la empresa bajo una supuesta reorganización implica "un recorte de servicios y su centralización". "Estos planes contemplan el cierre de tres centros: PTA de Málaga, Carmona y San Fernando, que es la sede provincial y que lleva 32 años prestando servicio en Cádiz".

"Entendemos que esto es una merma de derechos para los trabajadores e incluso para los ciudadanos, que verán también reducidos los servicios en una empresa pública que además se considera la joya de la corona de la Junta de Andalucía", afirma.

Los trabajadores afectados por el cierre están todavía pendientes de una reubicación en el servicio de ITV, que es la otra rama de VEIASA y que "a día de hoy no se nos concreta en qué centros ni con qué condiciones laborales". "Ya están anunciando una modificación sustancial de los condiciones del trabajo y de los derechos adquiridos de los compañeros del área: estamos totalmente en contra", ha manifestado la responsable sindical al aludir al futuro de la plantilla.

Tampoco -sostiene- queda claro qué pasará en el futuro con determinados servicios como verificaciones que afectan a contadores de agua y de luz en el caso de reclamaciones de usuarios ya que "toda Andalucía pasará a centralizarse en el laboratorio central de Sevilla".

"Sin embargo, los usuarios tenemos derecho a estar presentes en los ensayos de verificación de los equipos de medida", apunta.

Todos los equipos de medida que dan lugar a una transacción comercial están sujetos a una verificación y a un control metrológico, recuerda CGT. "Sin embargo con estos planes no se aclara hasta qué punto se va a prestar el servicio porque solo hacen referencia a las rutas productivas, con lo cual entendemos que hay usuarios que se quedan fuera si no están en esa ruta productiva. Nosotros seguimos defendiendo que este sector es público. Y en una empresa con una facturación como la de VEIASA no se puede supeditar el servicio público a criterios de rentabilidad económica", apunta.

"Lo que plantea la empresa es que todos los trabajadores del área pasemos a prestar servicio en ITV y solamente si hay ruta productiva se irá al área de metrología. Entendemos que esto es otro recorte más para terminar con la función del área", ha denunciado durante la concentración la presidenta del comité de empresa. Los trabajadores, de hecho, temen que con estas medidas se abra la puerta a la privatización del servicio.

La reorganización del sector de la metrología en Andalucía se acomete "con la connivencia de los sindicatos mayoritarios, como CCOO, UGT y CSIF", ha denunciado también Alejandro Mañero, delegado sindical de Unión Independiente de Trabajores de Andalucia (UITA) y miembro también del comité de empresa: "Están de acuerdo con cerrar los centros de San Fernando, Carmona y PTA de Málaga. Pedimos que reconsideren su postura y defiendan la continuidad de un servicio público".

Apoyo del PSOE y del Ayuntamiento isleño

La protesta ha contado con el respaldo de la secretaria de organización del PSOE de Cádiz y portavoz del grupo socialista en la Diputación, Ana Carrera, a la que ha acompañado también el concejal isleño y diputado provincial Fernando López Gil. Desde el PSOE se ha anunciado ya que se presentará en el pleno de Diputación una moción contra el cierre del laboratorio de metrología en San Fernando y se ha asegurado que su grupo trasladará también el tema hasta el Parlamento andaluz.

Carrera considera que el cierre del laboratorio provincial metrología de Cádiz, uno de los ocho que la empresa tiene en Andalucía, "supone ir contra la descentralización y contra una prestación de servicios cercana a la ciudadanía".

Implicaría, según la portavoz, "el desplazamiento a otras provincias de muchos colectivos pues en el centro de VEIASA en San Fernando se verifica la fiabilidad de los contadores de agua, gas o electricidad, de los taxímetros y los surtidores de las gasolineras, entre otras calibraciones acreditadas como las de las básculas, balanzas y ganchos, así como certifican pruebas de pesado en el caso de conflictos entre empresas proveedoras y comercios".

En este sentido, Carrera apunta que ya hay colectivos como el de los taxistas que se han pronunciado en contra de esta decisión del Gobierno andaluz "que solo viene a complicarles su trabajo a ellos y a otros muchos sectores utilizando como excusa una falsa rentabilidad económica".

Varios concejales del gobierno municipal de San Fernando -entre ellos, María Gómez y Javier Navarro- han arropado también la concentración contra el cierre de estas instalaciones de VEIASA, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, el colectivo de los taxistas y FACUA. Y los representantes sindicales han anunciado también el apoyo de los parlamentarios de Adelante Andalucía.