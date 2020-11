La propuesta de retranquear los locales de la playa de La Casería 58 metros no convence

"Y eso, evidentemente, tiene un coste", apunta. Una cuestión –advierte– en la que no se ha entrado en detalles y de la que no se han dado más datos a pesar de que se plantea como una salida para los negocios afectados. "Hay una gran incertidumbre por los puestos de trabajo", insiste. "Hablamos de unos 50 puestos de trabajo (entre los dos establecimientos y los pescadores de la zona) que se incrementan cuando llegan los meses de verano". Y lo único claro que hay ahora mismo es que si cierran se quedan sin trabajo.

La reubicación de la que el lunes hablaba el subdelegado del Gobierno tampoco convence al otro negocio de la zona que se ha visto afectado, el merendero La Corchuela . "Habla de retranquear 58 metros los negocios pero el local no se mueve con una grúa y se pone un poco más atrás", advierte Miguel Muriel al dejar en evidencia que esa propuesta supone la desaparición de los establecimientos actuales a pie de costa y su demolición.

"A nosotros nos duele que nos digan que somos ilegales", afirma Reinaldo Muñoz al referirse a los argumentos empleados por Costas para promover los expedientes de recuperación posesoria de la zona de dominio público. Y no solo se refiere al carácter histórico del local, que se remonta a 1934, sino a que cuenta con una concesión administrativa desde 2014 que fue renovada hace ahora un año. "Pagamos un canon trimestral por esta concesión. El último recibo se cobró en el mes de agosto", explica. Hace unos días le ha llegado también la correspondiente notificación de Costas relativa al negocio.

La propuesta que ha hecho Costas de retranquear el negocio 58 metros atrás con respecto al mar no es una solución para este establecimiento. "Es que para nada sería lo mismo que ahora", advierte. Y lo de ahora es, precisamente, lo que le confiere una especial singularidad a este enclave privilegiado. "Vamos a intentar quedarnos como estamos todo el tiempo que sea posible", advierte.

"Es que nadie quiere que se quite esto", dice Reinaldo Muñoz Pérez , responsable de la Cantina del Titi-El Bartolo , que muestra su agradecimiento ante las innumerables muestras de apoyo que ha recibido en estos siete días y ante la contundente respuesta a los planes de Costas que ha dado buena parte de La Isla.

Lo que se quiere es que no se toque la playa de La Casería y que todo se deje igual que está ahora. Casi 35.000 firmas (digitales)han conseguido reunir a través de la plataforma Change.org en estos días en los que incluso se ha improvisado una concurrida protesta sobre el terreno.

Este encuentro se saldó con un mensaje bien claro que no ha pasado desapercibido para los afectados: que no hay marcha atrás en los expedientes de La Casería . Incluso se apuntaron dos posibles opciones y se instó al Ayuntamiento isleño a que trabajara en esa línea después de que, a raíz del creciente descontento ciudadano, hubiese mostrado su "malestar" y hubiese exigido la paralización de todo el proceso.

"Todavía no hay proyecto, nadie sabe qué se va a hacer aquí"

"Nadie sabe qué es lo que Costas quiere hacer aquí", advierte Reinaldo Muñoz, el responsable de uno de los dos negocios afectados. Es un argumento que se ha repetido mucho a lo largo de las últimas semanas por parte de los que quieren parar los expedientes de Costas: ni siquiera hay todavía un proyecto para la regeneración de la playa de La Casería. No se ha presentado, no se ha explicado. Se está redactando ahora. Luego habrá que dotarlo de consignación presupuestaria y licitar y adjudicar las obras. De ahí que, tras más de 20 años de espera, no se comprenda la premura de Costas. El proyecto que se hizo en 2003 pero que nunca se llevó a la práctica ha quedado obsoleto, como días atrás reconocía también el propio responsable de la Demarcación de Costas, que aseguraba que el primer paso de todo –y por eso se actuaba así– era recuperar la zona de dominio público que estaba ocupada.