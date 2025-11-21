El PP de San Fernando urge a Cavada a actuar en el solar de El Pino "tras años de promesas incumplidas"

El PP de San Fernando ha vuelto a denunciar el grave estado de abandono que presenta el solar del callejón de la Cruz, en la curva de La Casería, "donde el PSOE y la alcaldesa Patricia Cavada llevan prometiendo desde 2019 la creación de una zona verde que, a la vista está, continúa sin ejecutarse". La portavoz municipal del PP, María José de Alba, junto a la concejala Carmen Roa, han visitado este espacio acompañada por el presidente de la Asociación de Vecinos El Pino, Francisco Calero, para constatar que "el lugar que Cavada ha vendido hasta la saciedad como zona verde permanece en un proceso de deterioro peligroso y sin rastro de actuaciones reales pese a los anuncios reiterados del gobierno socialista".

Durante la visita, De Alba y Roa comprobaron que el solar mantiene "una imagen absolutamente impropia por la acumulación de basura, escombros, maleza que nadie desbroza, ausencia total de vigilancia y un estado de suciedad que favorece la proliferación de insectos y roedores". La situación supone, además, un riesgo evidente de incendios y un problema de salubridad para los residentes del entorno, que llevan meses denunciando la presencia constante de cucarachas y ratas.

Desde la entidad vecinal igualmente se recordó que llevan años reclamando una actuación firme y efectiva en el solar y que, tras tantos compromisos incumplidos, dudan de los anuncios del gobierno de Cavada. De hecho, recuerdan que el Ayuntamiento de San Fernando ha proclamado en varias ocasiones su intención de "recuperar un espacio degradado" y atender la "persistente demanda vecinal", pero la realidad es que "ni siquiera ha puesto una piedra en el terreno" y que la situación permanece exactamente igual. El malestar vecinal -señalan los populares- "es profundo y creciente, alimentado por la desconfianza y el cansancio de soportar esta situación y tantos años de promesas".

Para el Partido Popular resulta especialmente grave que Cavada presentara este proyecto públicamente ya en 2021 dentro de su plan de nuevos parques, comprometiéndose a incluirlo en los presupuestos municipales de ese año y asegurando que se elaboraría el proyecto definitivo. Sin embargo, casi cinco años de promesas continuas de Cavada al respecto, "no se sabe nada nuevo y el solar continúa en un estado peor que el que tenía cuando se anunció. La ausencia de partidas específicas en los presupuestos municipales y la falta de avances visibles hacen evidente, a juicio de los populares, que este proyecto ha sido otra muestra de propaganda sin contenido y que el gobierno socialista ha vuelto a incumplir con un barrio que lleva demasiado tiempo esperando".

Durante la visita, María José de Alba exigió a la alcaldesa que "cumpla de una vez con el barrio" y ejecute por fin "este compromiso concreto que tantas veces ha prometido". Reclamó además que se proceda de inmediato a la limpieza integral y al desbroce del solar, se establezcan medidas de control y vigilancia mientras no comiencen las obras y se ofrezca a los vecinos información clara y veraz sobre plazos y actuaciones. El PP considera que ha llegado el momento de actuar sin más dilaciones y recuerda que los vecinos de la barriada de El Pino "merecen un entorno digno, seguro y libre de plagas, no un espacio abandonado que simboliza años de promesas incumplidas por parte del gobierno de Patricia Cavada".