El PP rinde homenaje a Tere de Benito por el Día de la Mujer en San Fernando

El PP de San Fernando ha celebrado el Día Internacional de la Mujer con un acto emotivo y cargado de significado en el que afiliados y simpatizantes se reunieron en la tarde del miércoles para conmemorar una fecha que, en esta ocasión, tuvo también un rostro concreto y querido: el de María Teresa de Benito Togores, Tere de Benito, una de las mujeres más ligadas a la historia del partido en La Isla y cuya vida ha estado marcada por una entrega incansable a los más vulnerables de San Fernando.

Debido a su avanzada edad y a su delicado estado de salud, Tere de Benito no pudo estar presente en el acto, pero su ausencia física quedó ampliamente compensada por la presencia de una nutrida representación de su familia, encabezada por dos de sus hijos, Andrés y María del Carmen Quijano de Benito, quienes ejercieron de portavoces familiares y tuvieron palabras de profundo agradecimiento hacia el PP isleño por este reconocimiento a su madre.

Fue la secretaria general de los populares de San Fernando, Carmen Roa, quien abrió el acto con palabras que marcaron desde el primer momento el tono del encuentro. "Hay personas cuya vida es en sí misma un mensaje. Tere de Benito es una de ellas. Para el PP de San Fernando es un honor poder decirle hoy, en voz alta y rodeados de quienes la queremos, gracias", afirmó Roa, poniendo sobre la mesa la dimensión humana de un homenaje que iba mucho más allá de lo político.

El retrato de una vida entregada a los demás

Correspondió a la diputada autonómica y portavoz municipal del PP, María José de Alba, trazar el retrato de la homenajeada en el discurso central del acto, un recorrido por la trayectoria vital y solidaria de Tere de Benito que arrancó más de un momento de emoción entre los presentes.

"Aunque las circunstancias no le permiten acompañarnos físicamente, su presencia está en esta sala de una manera muy clara: en el cariño de su familia, en el respeto de quienes la conocen y en la gratitud de tantas personas a las que ha ayudado a lo largo de su vida", señaló De Alba, antes de repasar una biografía construida ladrillo a ladrillo sobre la generosidad y la fe.

Los hijos de Tere de Benito agradecen el homenaje que le brindó el PP en San Fernando / PP San Fernando

La portavoz popular quiso también enmarcar el homenaje en su dimensión histórica para el partido: "Para el Partido Popular de San Fernando, Tere representa a toda una generación de mujeres que estuvieron desde el principio, cuando muchos comenzaban este camino bajo las siglas de Alianza Popular, con convicciones firmes, amor por España y un profundo sentido del servicio a los demás". Y cerró su intervención con una dedicatoria directa a la homenajeada: "Gracias por tu ejemplo, gracias por tu generosidad y gracias por haber demostrado durante toda una vida que la mejor forma de cambiar las cosas es, sencillamente, estar siempre al lado de quien más lo necesita".

Andrés y María del Carmen Quijano de Benito recogieron el homenaje con visible emoción en nombre de toda la familia. Ambos trasladaron el agradecimiento de su madre al Partido Popular de San Fernando por un acto que, dijeron, les llegaba muy adentro, y subrayaron cuánto significa para Tere saber que su vida y su trabajo son reconocidos y valorados por quienes han compartido con ella tantos años de compromiso con la ciudad.

El presidente del PP isleño, José Loaiza, fue el encargado de cerrar el encuentro con un mensaje que puso el broche a una tarde cargada de afecto y gratitud. "Tere es un ejemplo de lo que significa querer de verdad a tu ciudad. Todo lo que ha dado, lo ha dado sin pedir nada a cambio. Eso no se improvisa: es una forma de ser", señaló Loaiza, resumiendo en pocas palabras lo que la sala entera había sentido durante toda la tarde.

Quién es Tere de Benito

Nacida en Madrid pero isleña desde los seis años, María Teresa de Benito Togores es una de esas personas cuya biografía no cabe en un currículum porque se ha escrito, sobre todo, en silencio y en la vida de los demás.

Sus primeros pasos en la acción solidaria los dio siendo muy joven, preparando canastillas de ropa junto a las Hijas de la Caridad para los bebés de La Casería. No fue un gesto puntual. Fue el inicio de una forma de entender la vida que la ha acompañado siempre, enraizada en unas profundas convicciones cristianas que han guiado cada una de sus decisiones: la certeza de que seguir a Jesús significa no pasar de largo ante quien sufre.

Esa convicción la vivió junto a su marido, Luis, con quien formó durante toda una vida un equipo inseparable de ayuda a los más necesitados, recogiendo alimentos, ropa y recursos para muchas familias de San Fernando. Y la vivió también en el seno de su propia familia: once hijos, treinta y ocho nietos y cuarenta y nueve bisnietos conforman una saga que es, sin duda, uno de los mayores orgullos de su vida.

Más de veinticinco años vinculada a la asociación Luisa de Marillac, de la que llegó a ser presidenta, trabajando para que a las familias del barrio de La Casería no les faltara lo más básico. Desde la Cruz Roja, participando activamente en la puesta en marcha de la residencia de mayores, hoy parte del patrimonio social de la ciudad. Y desde la Sociedad de San Vicente de Paúl, contribuyendo de manera decisiva a crear el Hogar Federico Ozanam, que hoy ofrece alojamiento, comida y atención diaria a personas que atraviesan los momentos más difíciles de su vida.

Pero más allá de los cargos y las asociaciones, lo que define a Tere de Benito por encima de todo es su entrega silenciosa. Esa forma discreta y constante de ayudar, sin buscar reconocimiento, simplemente porque alguien lo necesita. Un ejemplo que, en el Día de la Mujer, el PP isleño ha querido poner en el centro, porque merece ser conocido, admirado y recordado.