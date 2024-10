El PP pide un Plan Turístico para San Fernando y un grupo de trabajo para FITUR

San Fernando/El grupo municipal popular planteará en el próximo pleno la elaboración de un Plan Turístico "para que San Fernando alcance su verdadero potencial".

La concejala Carmen Roa ha lamentado en este sentido a través de una nota de prensa "la falta de una estrategia turística clara en San Fernando, después de casi una década de gobierno del PSOE", lo que -afirma- "ha sido una constante preocupación para el Partido Popular".

Y eso, afirma, "a pesar del enorme potencial que posee la ciudad en términos de riqueza cultural, patrimonial y natural".

Para el PP isleño, "lo cierto es que durante la última década no se ha avanzado en la creación de las infraestructuras necesarias para convertir a La Isla en un destino turístico competitivo". "No hay Plan Turístico, ni una estrategia clara, no se ha creado ni una sola plaza más de hotel", lamenta Roa, subrayando la "inacción del gobierno local" en un sector clave para el desarrollo económico y social de la ciudad.

San Fernando dispone de "un patrimonio cultural y natural único", insiste Roa. "Lugares emblemáticos como la playa natural de Camposoto, el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, el legado histórico de las Cortes de 1810 o la figura universal de Camarón de la Isla, deberían ser pilares fundamentales sobre los que se articule una estrategia turística sólida y ambiciosa. Sin embargo, el gobierno socialista ha sido incapaz de aprovechar este valioso patrimonio, dejando a San Fernando en una situación de estancamiento en el sector turístico", apostilla.

El PP de San Fernando sostiene que "propone soluciones claras" para revertir esta situación. El partido -expone Roa- ha presentado en el Ayuntamiento isleño la iniciativa de poner en marcha un Plan Turístico 2025-2035, "que permita organizar los esfuerzos municipales en materia turística y que estructure una oferta singular y competitiva, capaz de atraer visitantes y generar riqueza en la ciudad".

"No basta con tener un patrimonio valioso", afirma Roa. "Es fundamental contar con una planificación a largo plazo que evite la improvisación y se enfoque en desarrollar una infraestructura turística adecuada, que incluya no solo hoteles, sino también una oferta de servicios que potencie el atractivo de nuestra ciudad".

El PP pide un plan turístico para San Fernando / PP San Fernando

Dentro de este marco, el Partido Popular ha insistido en la necesidad de que San Fernando tenga una presencia destacada y bien definida en eventos de promoción turística como la Feria Internacional de Turismo (FITUR). "Sin embargo, esta participación no puede limitarse a una mera representación institucional. Es imprescindible que San Fernando acuda a FITUR con una oferta bien trabajada y diferenciada, que refleje sus valores y potencie su atractivo. Para ello, Roa ha solicitado la creación inmediata de un grupo de trabajo que, con la colaboración de todas las formaciones políticas y los operadores turísticos locales, defina la estrategia a seguir en la próxima edición de FITUR 2025. No podemos seguir presentándonos en FITUR sin un plan claro. Debemos tener claro qué queremos ofrecer y cómo queremos posicionarnos como destino turístico", añade Roa.

La edil popular ha reiterado que el turismo no solo es una oportunidad económica, sino una vía para revitalizar y dar a conocer los valores de San Fernando. "El turismo bien gestionado puede ser el motor que impulse nuestro crecimiento, que atraiga inversión y que ponga a San Fernando en el mapa de los grandes destinos turísticos. Pero para eso necesitamos una estrategia, no más parches o soluciones de corto plazo", dice Roa.

"Con esta propuesta, el Partido Popular busca romper la inercia en la que el gobierno municipal de Patricia Cavada ha sumido al sector turístico de San Fernando y sentar las bases para un desarrollo sostenible y competitivo a largo plazo. Cada día que pasa sin un plan turístico es una oportunidad perdida para la ciudad", advierte Roa, que hace un llamamiento "urgente" a la acción para que el gobierno municipal "asuma su responsabilidad y comience a trabajar por el futuro turístico de San Fernando".