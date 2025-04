El PP lamenta que el gobierno le critique por advertir la "gravedad" de lo denunciado por la UTE adjudicataria del estadio de Bahía Sur

San Fernando/El PP de San Fernando ha lamentado "profundamente" las declaraciones y "el tono" del gobierno municipal a la petición de explicaciones realizada por la formación por las alegaciones de la UTE adjudicataria de las obras del estadio de fútbol de Bahía Sur.

"Lamentamos que se ponga en boca del PP acusaciones que no hemos hecho como las referidas a técnicos y profesionales, cuando lo único que hemos pedido es claridad y una respuesta de Cavada ante un asunto de tanta gravedad como son las alegaciones presentadas por la empresa adjudicataria de las obras del estadio de Bahía Sur; máxime cuando en las mismas se señalan presuntas irregularidades, errores técnicos y modificaciones sustanciales del proyecto que, según la empresa, se pretendían imponer al margen del contrato firmado", señala nuevamente el partido al aludir a la versión de la adjudicataria en sus alegaciones, realizadas después al imponérsele una sanción económica de cerca de 300.000 euros por abandonar las obras.

Aunque el gobierno municipal ha asegurado que las alegaciones presentadas por la empresa no están soportadas por ningún argumento ni informe técnico, los populares insisten en que "la gravedad de lo denunciado exige mucho más que una simple negación verbal".

"Lo que la ciudad espera de su Ayuntamiento no es una defensa cerrada, sino algo más sencillo como es dar explicaciones, documentadas, una respuesta seria que aclare qué ha ocurrido en este proceso desde que se licitó la obra hasta que se ha abandonado".

No obstante, al mismo tiempo señala el Partido Popular que con esa exigencia de explicaciones "no se cuestiona en ningún momento el trabajo ni la profesionalidad de los técnicos municipales ni del arquitecto redactor del proyecto".

"Muy al contrario, respetamos y valoramos la labor de todos los empleados públicos. Lo único que pedimos es que el gobierno desmienta públicamente unas alegaciones en las que se llega a afirmar que la ejecución del proyecto, tal y como está concebido, podría suponer un riesgo para la integridad física del público", vuelve a insistir.

"No se trata de defender a ninguna empresa, sino de defender los intereses generales de los isleños. Y, tras las declaraciones efectuadas ayer por el gobierno de Cavada, donde solo se acusó al PP sin dar ningún tipo de explicación coherente, volvemos a insistir que a la ciudadanía le urge saber si, efectivamente, desde el gobierno del PSOE se dieron instrucciones que no figuraban en los pliegos, si se pretendió imponer cambios fuera del contrato y si el proyecto tenía carencias que no fueron subsanadas en su momento".

El Partido Popular -se defiende- "ha actuado con responsabilidad institucional y ha planteado preguntas legítimas que merecen una respuesta".

"Nos parece muy preocupante que el gobierno del PSOE no informe y que insista en desprestigiar a quienes, como desde el PP, simplemente pedimos luz y taquígrafos sobre un contrato millonario que ha acabado en nada. Rechazamos de plano la acusación de que el PP esté dando pábulo a nadie. Lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber como oposición y como representantes de los ciudadanos, y lo vamos a seguir haciendo".

"La ciudad de San Fernando no puede permitirse otro proyecto fallido, ni otro episodio más de improvisación, opacidad y falta de rigor. Exigimos a la alcaldesa Patricia Cavada que asuma su responsabilidad política, que comparezca públicamente para dar explicaciones y que aclare qué ha ocurrido exactamente con esta obra y con el proyecto que se ha quedado sin ejecutar".