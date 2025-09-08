El PP pide explicaciones a Cavada por "la inadmisible demora" en la incorporación de 12 auxiliares en el Ayuntamiento de San Fernando

La portavoz del PP de San Fernando, María José de Alba, ha denunciado públicamente "la inadmisible demora en la incorporación de los 12 auxiliares administrativos" correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2019, 2020 y 2021. "Tres años ha tardado el gobierno de Patricia Cavada en resolver un proceso que debería haberse tramitado con agilidad, dada la necesidad urgente de personal en el Ayuntamiento", ha afirmado De Alba.

El proceso de selección, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia en agosto de 2022, incluyó tres pruebas realizadas entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, "convirtiéndose en uno de los procedimientos más largos que se recuerdan en una oposición pública local".

"Ahora que ya existen resultados definitivos y se conocen las personas que accederán a esas plazas, cabe preguntarse: ¿a qué espera la señora Cavada para incorporarlos?", cuestiona la portavoz popular.

El PP de San Fernando no entiende que, pese a que el proceso selectivo ha concluido "y a la situación caótica que vive el Ayuntamiento de San Fernando por falta de personal", el gobierno municipal socialista siga sin incorporar a los nuevos trabajadores, una situación que califican de "auténtica dejadez". "El Ayuntamiento tiene una plantilla claramente insuficiente para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, y es inaceptable que estos auxiliares administrativos no se encuentren ya prestando servicio", ha subrayado De Alba.

"Esta nueva muestra de dejadez del equipo de gobierno socialista refleja la falta de planificación y la escasa sensibilidad hacia los problemas reales de la ciudad. La gestión de Cavada se caracteriza por la lentitud, la falta de transparencia y el desinterés por lo esencial: prestar un buen servicio público", ha concluido.

Desde el Partido Popular exigen al gobierno local que agilice de inmediato la incorporación de estos trabajadores y que adopte medidas eficaces para garantizar la cobertura de vacantes en la plantilla municipal.