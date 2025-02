El PP denuncia en San Fernando que el Ayuntamiento tendrá que devolver la primera anualidad de la ERACIS por no haber contratado al personal

San Fernando/El PP ha denunciado que el Ayuntamiento de San Fernando ha tenido que devolver la primera anualidad de la ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) al no haber procedido a la contratación de los técnicos necesarios para desarollar este programa que se lleva a cabo en la barriada Bazán.

Así lo ha afirmado la concejala y secretaria general de la formación en la localidad, Carmen Roa, que ha recordado también que se trata de una subvención de la Junta de Andalucía para cuatrienio 2024-2029 con una cuantía total de 653.991,89 euros y que "está destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la barriada Bazán mediante la contratación de profesionales que impulsaran programas de inclusión social y laboral".

La edil, en un comunicado, ha recriminado al ejecutivo de Patricia Cavada su "desidia" y la "falta de gestión" que han conducido a esta situación.

"La incapacidad del equipo de gobierno ha provocado que parte de una importante inversión destinada a la lucha contra la exclusión social se pierda por su inoperancia. Han tenido un año para contratar a los técnicos necesarios y ejecutar así la primera anualidad, pero su falta de previsión y gestión ha hecho que este dinero tenga que ser devuelto en lugar de ser utilizado en beneficio de los vecinos de Bazán", ha criticado Roa.

La también concejala del PP ha considerado este dato "escandaloso" ya que "no sólo tenemos que devolver parte dinero que nos han dado para contratar a personal porque Cavada ha sido incapaz de gestionar esas contrataciones, sino que encima hay que poner dinero del Ayuntamiento, de todos los isleños, en concepto de intereses por esa absoluta incompetencia en materia de personal".

Concreta igualmente la edil que el programa ERACIS, promovido por la Consejería Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, prevé la contratación de tres técnicos, un psicólogo y dos trabajadores sociales, cuya labor es clave para la integración y mejora de la calidad de vida de los vecinos. "Sin embargo, la falta de gestión del gobierno de Cavada ha impedido la puesta en marcha de esta iniciativa, que ya había demostrado su eficacia en su primera edición y, por tanto, el Ayuntamiento se ve obligado a devolver la primera anualidad destinada a estas contrataciones", dice.

Desde el Partido Popular de San Fernando lamentan que, una vez más, "la falta de diligencia y compromiso del gobierno socialista perjudique directamente a los isleños".

"Cavada y su equipo han vuelto a demostrar que la gestión de los recursos públicos no es su prioridad. ¿Para qué exigía Cavada a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de esta nueva edición de la ERACIS si al final está retrasando conscientemente su ejecución y nos está costando dinero? Tener que devolver parte del presupuesto por no haber sido capaz de ejecutarlo es un verdadero fracaso de este gobierno del PSOE y desgraciadamente esto parece que se está convirtiendo en costumbre. Por si no teníamos bastante con tener devolver 7 millones de euros de la EDUSI, destinados a La Magdalena, ahora tenemos que devolver también la primera anualidad (más los intereses) de la ERACIS", ha añadido Roa.

Carmen Roa ha insistido en que "es lamentable escuchar a la alcaldesa autoelogiarse sobre su política social cuando comprobamos que los servicios sociales están bajo mínimos -tal y como ha dictaminado recientemente la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales- que no sólo no se invierte el dinero que nos viene de otras administraciones, sino que encima tenemos que devolverlo con intereses".

El PP ha exigido explicaciones a la alcaldesa y reclama medidas inmediatas para garantizar que el resto de los fondos de la ERACIS sean empleados correctamente en beneficio de los vecinos de Bazán.