El PP cuestiona los precios de la vivienda pública prevista en San Fernando: 96.000 euros con un dormitorio

El PP de San Fernando a través de su portavoz municipal, María José de Alba, ha afirmado que "las actuales promociones impulsadas por el Ayuntamiento a través de Hemsa en la Ronda del Estero no cumplen la función social que deberían tener unas viviendas anunciadas como protegidas". Los precios elevados, unidos a requisitos de acceso muy estrictos, "hacen que estas viviendas no presenten una ventaja real respecto al mercado libre, pese a ejecutarse en suelo municipal, con condiciones económicas mucho más favorables para la administración", ha explicado.

La edil popular recuerda que los precios publicados por el propio Ayuntamiento sitúan estas viviendas entre 96.000 y 154.000 euros, con superficies que van desde 43 metros cuadrados para una habitación hasta en torno a 70 metros cuadrados para tres dormitorios. "Una sola habitación de 43 metros por casi 96.000 euros no es una solución de vivienda protegida; es un precio fuera del alcance de quienes más necesitan apoyo público", señaló.

Además, el partido destaca que una promoción privada cercana, como el Edificio San Marcos en la propia Ronda del Estero, ofrece viviendas con precios por metro cuadrado incluso inferiores a los anunciados por Hemsa. "Si una promoción privada puede ofrecer precios por metros más competitivos que una supuesta vivienda protegida en suelo municipal, algo está fallando en la gestión del PSOE y de Cavada", denunció De Alba.

A todo ello se suma que Hemsa exige a los solicitantes estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, acreditar al menos dos años de empadronamiento, no superar 5,5 veces el IPREM, y afrontar un pago previo del 30 % del valor de la vivienda, entre otras condiciones. "Con semejantes requisitos, muchas familias, jóvenes y personas con ingresos modestos quedan automáticamente excluidos. Es incomprensible que una vivienda municipal imponga trabas idénticas o superiores a las del mercado libre", añadió la dirigente popular.

María José de Alba subraya además que el acceso a la vivienda es hoy "uno de los mayores problemas de San Fernando, íntimamente ligado al desempleo y a la falta de oportunidades". Esta combinación -afirma- está provocando que miles de isleños abandonen la ciudad en busca de mejores perspectivas. "San Fernando lleva años perdiendo población. No es casualidad: sin empleo, sin oportunidades reales y sin viviendas asequibles, las personas se marchan sin que ni el PSOE ni Cavada hagan nada por evitarlo", afirmó.

De Alba concluye insistiendo en que el PP apuesta por un modelo diferente: "Queremos viviendas públicas de verdad, con precios razonables, con criterios sociales claros y accesibles, y con una oferta que incluya el alquiler público. Lo que San Fernando necesita no es propaganda, sino soluciones habitacionales reales para las familias que hoy no pueden pagar una hipoteca ni un alquiler desorbitado".