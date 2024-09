El PP constata el "fracaso" y el "despilfarro" de La Magdalena en San Fernando

San Fernando/María José de Alba, portavoz del PP en San Fernando, ha señalado tras el anuncio de la resolución del contrato y la licitación de uno nuevo que la gestión del proyecto de La Magdalena es "un ejemplo de despilfarro del dinero público y falta de capacidad para atender el bien común".

La formación ha acuñado el término "magdalenazo" para referirse al "escandaloso despilfarro" y la "falta de gestión eficiente" del gobierno socialista en el proyecto de La Magdalena. "Lo que inicialmente se anunció como una obra valorada en 7 millones de euros, financiada en su mayoría con fondos europeos, que luego se transformaron en 11 millones, ha terminado por convertirse en un lastre económico para los ciudadanos de San Fernando, que ahora tendrán que asumir un coste total de 13 millones de euros".

"El 'magdalenazo' es un claro ejemplo de cómo la alcaldesa Patricia Cavada y su equipo socialista han dilapidado los recursos públicos, dejando escapar la financiación europea que estaba destinada para el proyecto, y cargando a los isleños con un sobrecoste que nunca debió existir. Esto es más que una mala gestión, es un auténtico golpe a las arcas municipales", denunció de Alba.

El Partido Popular advierte que este nuevo escenario de gasto es insostenible y cuestiona por qué, después de ocho años de paralizaciones, excusas y promesas incumplidas, el coste del proyecto no solo ha aumentado, sino que además deberá ser financiado en su totalidad por los ciudadanos. "Hemos pasado de contar con fondos europeos a depender únicamente del dinero de nuestros vecinos. Esto es, sin duda, el resultado de una incapacidad absoluta para gestionar lo que atañe al bien común de San Fernando", sentenció de Alba.

El PP exige transparencia y una rendición de cuentas inmediata sobre cómo el gobierno local ha permitido que se llegue a esta situación, así como una explicación de por qué se ha perdido la financiación europea que, en su momento, estaba asegurada.

"El 'magdalenazo' no es solo el fracaso de un proyecto, sino el símbolo de una gestión ineficaz y del despilfarro del dinero público, que los isleños ya no están dispuestos a tolerar. San Fernando merece soluciones reales, no promesas vacías y un gobierno que mire por el bien común de sus ciudadanos", concluyó de Alba.