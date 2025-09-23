El PP exige la sustitución del césped del campo de hockey de San Fernando y que el Ayuntamiento asuma los gastos de desplazamiento del equipo femenino

La concejala del Partido Popular de San Fernando, Yurena Panadero, ha alertado sobre la "insostenible situación" que atraviesa el campo de hockey Pablo Negre, "un emblema deportivo de nuestra ciudad y referente nacional de esta disciplina que, sin embargo, lleva más de cinco años con un césped caducado e impracticable".

Panadero ha recordado que en reiteradas ocasiones el gobierno municipal de la socialista Patricia Cavada ha anunciado compromisos para la renovación de esta instalación, "promesas que se repiten en plenos, actos públicos y hasta en campañas electorales, pero que nunca se materializan". Como consecuencia, la Real Federación Española de Hockey ha prohibido la celebración de competiciones oficiales en el Pablo Negre al considerar que el mal estado del césped supone un grave riesgo para la integridad física de los jugadores.

La edil popular ha puesto de relieve el perjuicio que este abandono está ocasionando al Club de Hockey San Fernando, "una entidad histórica de la ciudad con una cantera amplia y éxitos a nivel andaluz y nacional". En especial, Panadero ha alertado del daño que sufre el equipo sénior femenino, "el único conjunto isleño que compite semanalmente en categoría nacional, obligado a desplazarse a Sevilla o Benalmádena para poder mantener la competición, con el sobrecoste económico y el agravio competitivo que ello supone".

Además, San Fernando ha dejado de ser sede de concentraciones y entrenamientos de selecciones y clubes internacionales, "lo que resta visibilidad, oportunidades para los jóvenes y proyección económica para la ciudad".

"Los deportes minoritarios no pueden ser tratados como deportes de segunda. El hockey forma parte de la identidad deportiva isleña y merece el mismo respeto y atención institucional que cualquier otra disciplina", ha subrayado la concejala popular.

Por todo ello, Panadero ha exigido a Patricia Cavada la sustitución inmediata del césped del campo Pablo Negre y que el Ayuntamiento de San Fernando "asuma los gastos de desplazamiento del equipo femenino mientras dure esta situación". Asimismo, ha reclamado un plan real de supervisión y mantenimiento de todas las instalaciones deportivas municipales, así como la garantía de que, mientras se lleven a cabo las obras, los equipos de hockey dispongan de instalaciones alternativas adecuadas para continuar su actividad.

"Los jugadores, las familias y la afición no merecen seguir padeciendo esta situación. Ya es hora de cumplir lo prometido y devolver a San Fernando el prestigio que siempre ha tenido en el mundo del hockey", ha concluido.