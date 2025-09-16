El PP recuerda que en 10 años Cavada no ha creado en San Fernando "ni una plaza hotelera"

El PP ha señalado que "San Fernando atraviesa un preocupante estancamiento turístico desde 2015, año en el que el PSOE asumió la Alcaldía". De hecho, apunta, en la última década la ciudad no ha sumado ni una sola plaza hotelera manteniendo prácticamente las mismas 510 plazas repartidas entre tres hoteles y cuatro hostales, "lo que refleja la falta de proyectos e iniciativas en un sector clave para el desarrollo económico local".

La portavoz del PP isleño, María José de Alba, ha señalado al respecto que "diez años después, San Fernando sigue sin proyecto turístico. Mientras nuestros municipios vecinos han crecido y atraído inversión, aquí no se ha movido un solo proyecto. Es una evidencia de la falta de gestión del gobierno de Patricia Cavada".

Los datos refuerzan esta idea, dice el PP. "Con cerca de 94.000 habitantes y unas 510 plazas, San Fernando apenas alcanza cinco plazas por cada 1.000 habitantes, la peor ratio de la Bahía. En contraste, Chiclana supera las 12.000 plazas y alcanza 134 por cada 1.000 habitantes; Cádiz ronda las 3.900 y alcanza las 35, Jerez se sitúa en torno a 3.800 y suma 18; y El Puerto de Santa María supera las 4.000 y alcanza 45".

"La brecha con nuestro entorno se ha agrandado en la última década. San Fernando está en el furgón de cola pese a su potencial turístico", ha subrayado De Alba.

El Partido Popular de San Fernando relaciona esta situación con la ausencia de una política municipal activa que haya sabido atraer inversión y ofrecer un marco de incentivos. Desde 2015 no se ha puesto en marcha ni un solo hotel ni se ha ampliado la capacidad existente, se han desaprovechado suelos estratégicos, no se han recuperado edificios emblemáticos con posibilidades de uso turístico y no se ha articulado una estrategia que convierta el turismo en motor de empleo y riqueza. "No basta con campañas de promoción o con eventos puntuales -ha indicado De Alba- porque sin plazas hoteleras San Fernando queda fuera de los grandes circuitos y pierde oportunidades que sí están aprovechando nuestros vecinos".

Ante esta situación, los populares consideran necesario "un cambio de rumbo que permita recuperar el tiempo perdido y plantean medidas concretas como la puesta en marcha de incentivos fiscales para nuevas inversiones y ampliaciones hoteleras, la creación de una oficina de proyectos turísticos con licencias exprés y ventanilla única para inversiones estratégicas, la rehabilitación de inmuebles singulares a través de la colaboración público-privada con ayudas a la eficiencia energética y accesibilidad y la consolidación de una marca de destino con un calendario anual de productos estables ligados a la gastronomía, la naturaleza y el patrimonio naval y cultural".

Además, proponen la reactivación de la Mesa del Turismo con la participación del sector para evaluar de forma periódica indicadores y compromisos de actuación.

"San Fernando no puede permitirse continuar sin un proyecto turístico sólido que genere riqueza y empleo para los isleños", ha concluido De Alba.