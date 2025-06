El PP asegura que la estación de autobuses de San Fernando es "otro proyecto varado por la dejadez del PSOE de Cavada"

San Fernando/La portavoz del Partido Popular en San Fernando, María José de Alba, ha reiterado la denuncia sobre el estado de abandono que presenta la estación de autobuses de la ciudad, una infraestructura finalizada hace años y que, a día de hoy, sigue cerrada, sin uso y en evidente deterioro.

“Mientras municipios vecinos como Chiclana o El Puerto de Santa María han sido capaces de poner en marcha intercambiadores modernos y útiles para los ciudadanos, en San Fernando seguimos viendo cómo una instalación fundamental para la movilidad urbana permanece cerrada por la incapacidad del gobierno socialista de Patricia Cavada”, ha señalado De Alba.

El Partido Popular recuerda que en Chiclana, el Ayuntamiento asumió en 2019 la gestión del intercambiador de transportes Río Iro -construido por la Junta de Andalucía-, integrándolo con eficacia en la red metropolitana. Más recientemente, en mayo, el Ayuntamiento de El Puerto puso en servicio su nuevo intercambiador tras completar los trámites necesarios y firmar una adenda con la Junta. “Ambas ciudades han hecho sus deberes, mientras aquí seguimos acumulando polvo, promesas vacías y excusas”, ha afirmado la portavoz popular.

En el caso de San Fernando, la estación de autobuses junto al Janer fue ejecutada también por la Agencia de Obra Pública de la Junta con una inversión cercana a los 200.000 euros, con el objetivo de ser entregada al Ayuntamiento y el compromiso de equiparla y ponerla en funcionamiento. Han pasado siete años y la instalación, lejos de prestar servicio, se utiliza como aparcamiento improvisado, símbolo claro de la desidia institucional del PSOE local.

“Llevamos años denunciando esta situación. Cada día que pasa no solo se pierde una oportunidad para mejorar la movilidad en San Fernando, sino que el deterioro de la estación aumenta, y con él los costes para su apertura. Es inadmisible”, ha subrayado De Alba.

El PP exige soluciones inmediatas y un compromiso firme para abrir la estación

“San Fernando no puede permitirse más tiempo perdido ni más engaños. La movilidad sostenible y el transporte público no pueden seguir siendo papel mojado en los planes municipales. La ciudadanía merece hechos, no excusas”, ha concluido María José de Alba.