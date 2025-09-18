Los planes del equipo de gobierno pasan por publicar los pliegos de la empresa mixta del agua de San Fernando antes de que acabe 2025

Tras el acto de de la firma del convenio entre la Universidad de Cádiz (UCA) e Hidralia para poner en marcha una cátedra universitaria sobre ecosistemas costeros y cambio climático, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha actualizado la información sobre la creación de la empresa mixta que se hará cargo de la gestión del ciclo integral del agua, es decir, de los servicios de agua y alcantarillado. La regidora ha explicado que se sigue avanzando en la redacción de los pliegos que han de regir esa empresa mixta y en los que se basará la búsqueda del socio privado que se incorporará a esta fórmula que será pública en su mayor parte.

Cavada ha recordado que se trata de “un proceso bastante farragoso, con muchas publicaciones, estudios de viabilidad, estructuras de coste y consultas a las empresas principales del sector del país”. “Pero ya estamos en la fase final, la estructura de coste ya se ha hecho y también la consulta a las empresas líderes del sector. Se está elaborando la resolución final y las previsiones pasan para que en los próximos meses, antes de final de año, podamos publicar esos pliegos para su licitación, encontrar el socio y que comience a funcionar la empresa mixta lo antes posible”, aclara la alcaldesa.

“Es este sentido, el gran objetivo del gobierno municipal era recuperar desde lo público el control mayoritario de un recurso tan escaso y tan preciado y que necesita no sólo la innovación y el conocimiento que aporta la empresa, sino también esa visión que se aporta desde lo público, desde la administración”, señala la regidora.

Hay que recordar que el gobierno municipal anunció la creación de esta empresa mixta en 2022 y que el pasado mes de julio se prorrogó por cuarta vez el actual servicio.