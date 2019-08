Hasta 63 personas contratadas con los planes de empleo se incorporan al Ayuntamiento de San Fernando

La concejala de Orientación y Formación para el Empleo, María José Foncubierta, ha dado la bienvenida esta semana a los nuevos trabajadores de los Planes de Empleo que se han incorporado a diferentes servicios municipales. En este caso son un total de 63 los nuevos empleados que pertenecen a la convocatoria 2018 del Programa de la Junta de Andalucía de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.

De estos nuevos trabajadores, con un contrato laboral de 6 meses, un total de 25 pertenecen al programa Emple@ Joven, 18 al Plan Emple@+30 y 20 al Plan Emple@45.

El personal se ha incorporado a diversas áreas, aunque la mayor parte de lo ha hecho en el área de Desarrollo Sostenible. En concreto, corresponden a los siguientes perfiles profesionales: 3 arquitectos, 6 arquitectos técnicos, 6 delineantes, 1 topógrafo, 2 ingenieros técnicos en electricidad, 6 técnicos en medio ambiente, 11 peones de horticultura y jardinería, 2 animadores socioculturales, 1 profesor de Educación Física, 1 monitor o animador deportivo, 3 licenciados o graduados en derecho, 2 trabajadores sociales, 2 psicólogos, 8 empleados administrativos, 2 técnicos administrativos, 1 redactor de medios de comunicación, 1 gestor de redes sociales, 2 infografistas de televisión, vídeo y cine, 2 diseñadores gráficos y 1 técnico en organización de eventos.

Este nuevo grupo se suma a las 17 personas que se incorporaron en julio a las áreas de Cultura, Turismo y Fiestas, sin olvidar a los 6 orientadores profesionales para la inserción y los 10 empleados que llevan trabajando desde el pasado mes de mayo en la Concejalía de Formación y Orientación para el Empleo. Estos últimos se están encargando de elaborar el Manual para la Gestión de los Planes de Empleo, que servirá de apoyo en la ejecución de todos los programas de los planes de empleo que se van a llevar a cabo en los distintos servicios municipales.

Un total de 179 incorporados en septiembre

Una vez que se han sumado este me de agosto nuevos trabajadores, aún queda culminar esta primera fase del programa con la llegada el 2 de septiembre de 83 personas más, lo que hará un total de 179 empleados en esta primera parte.

Al mismo tiempo, está ya en marcha la segunda fase del programa. Para ello, el Ayuntamiento ya presentó en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo las ofertas para la contratación de los 155 trabajadores que formarán parte de esta segunda oleada, y cuyo proceso de selección se está llevando a cabo mediante entrevistas que van a tener lugar hasta el 10 de septiembre, para que su incorporación sea posible a mediados de octubre.

Cabe recordar que esta convocatoria de los Planes de Empleo está integrada por tres programas: Emple@ Joven para personas con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años y que beneficiará a 126 desempleados; Emple@+30 para personas desempleadas con edades entre los 30 y 45 años y que beneficiará a 78 personas, y un tercer plan, el Emple@45, que se ha incluido por primera vez y para el que se han reservado un total de 123 puestos de trabajo, de los que 45 puestos serán ocupados por personas con edades entre los 45 y 55 años, reservándose los 68 puestos restantes para personas de más de 55 años que son precisamente las que más dificultades tienen para encontrar un empleo. A estos 327 desempleados hay que sumar otros 6 más que conforman el personal técnico de inserción laboral, por lo que la cifra final asciende a 333 personas.

"Una gran oportunidad"

Durante la bienvenida esta semana al nuevo personal, Foncubierta les ha animado a "aprovechar al máximo esta oportunidad de reincorporarse al mercado laboral, acumular experiencia y en el caso de que sea su primer empleo adquirir los conocimientos necesarios para tener una posición más sólida a la hora de continuar su carrera profesional".

La concejala ha recalcado que los beneficios de este programa "no son solo importantes para los isleños que se suman a la plantilla municipal y encuentran una oportunidad laboral, sino para toda la ciudadanía porque se refuerzan los servicios que ofrecemos, sobre todo en áreas tan importantes como la medioambiental".

Del mismo modo, Foncubierta ha reafirmado que la apuesta del Ayuntamiento por este programa de empleo tiene que tener una respuesta similar por parte de la Junta de Andalucía.

En este sentido, no ha dejado pasar la oportunidad de exigir al gobierno regional que garantice el 100% de la financiación de este programa, "algo que no ocurre hoy en día y que ha obligado al Ayuntamiento a tener que suplementarlo con fondos propios para poder contratar a todos los trabajadores previstos y que no se pierda empleo".

Como ha recordado, tras la necesaria subida del Salario Mínimo Interprofesional el programa de empleo cuenta en San Fernando con un desfase de 191.870 euros que afecta a 183 puestos de trabajo de los grupos menos cualificados. Así, ha insistido en que desde el Ayuntamiento se ha adelantado esa cantidad para que sea posible contratar a los trabajadores, "pero sin duda se va a exigir a la Junta de Andalucía que cumpla su compromiso con los desempleados de San Fernando y abone la cantidad íntegra".