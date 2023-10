El personal de la guardería de Defensa en San Fernando, en huelga por el atraso continuado en el pago de sus nóminas.

El personal de la guardería Grumete de San Fernando, centro educativo para niños de 0 a 3 años dependiente del Ministerio de Defensa, ha iniciado un calendario de paros parciales y movilizaciones ante el atraso continuado en el pago de las nóminas que viene sufriendo por parte de la empresa Kidsco SL, que es la que tiene la concesión de estas instalaciones en todo el territorio nacional.

La situación afecta a un total de 14 trabajadores en La Isla, que desde principios de verano vienen registrando irregularidades en el pago de sus salarios, que se efectúa de manera parcial, de manera fraccionada y con importantes retrasos, como explicaban ayer algunos de los afectados. No es la primera vez que pasa, advierten, ya que el año pasado también tuvieron problemas en varias mensualidades aunque posteriormente la situación recobró la normalidad.

"Nos pagan un 15% del sueldo, luego un 40%... Y así desde hace meses", explicaba uno de los trabajadores.

En la jornada de este martes iniciaron la primera de las jornadas de huelga que tiene previsto llevar a cabo, un paro de 8.30 a 12.30 horas que se repetirá todos los días de esta semana hasta el viernes.

Al tratarse de enseñanza no obligatoria, no se aplican servicios mínimos en el centro, por lo que la mayoría de los padres ha optado por no llevar a sus hijos a la guardería.

El personal afectado se concentró ayer a las puertas del centro, donde desplegó varias pancartas de protesta para hacer visible su precaria situación laboral y exigir una solución a la concesionaria.

En la guardería Grumete, ubicada en la población naval de San Carlos, hay matriculados medio centenar de niños, todos ellos hijos de personal militar destinado en las unidades y buques con sede en la zona.