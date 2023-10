El impago de las nóminas de los vigilantes del CRMF irá a pleno en San Fernando

El impago de las nóminas de los trabajadores de seguridad del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad (CRMF) irá al próximo pleno del Ayuntamiento de San Fernando. Andalucía por Sí (AxSí) presentará una propuesta en la que instan a la Agencia Tributaria a que levante el embargo que pesa sobre la empresa responsable y lo comunique al Imserso para que proceda al pago.

Seis meses, desde mayo, llevan los vigilantes de seguridad del CRMF sin cobrar sus nóminas lo que agrava la situación de sus familias. "Yo pedí un préstamo y ya me lo comí. Me ha estado ayudando mi hermano, pero no puede estar manteniendo a dos familias", explica Carlos Oses, uno de los cinco vigilantes afectados, además de dos auxiliares. Al seguir dados de alta no pueden acceder a prestaciones de desempleo, y el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) les podrá abonar hasta cuatro mensualidades, nada más, llegado el momento. "No estamos hablando de una industria, de un astillero, este centro tiene usuarios que si nos damos de baja se tienen que volver a sus casas, dejar de ir a los cursos, a sus terapias", señala.

A principios de año la empresa dio muestras de no ir bien y finalmente a partir de mayo dejó de pagar las nóminas a estos trabajadores que cubren el servicio de vigilancia de las instalaciones de Camposoto. "Nos dijeron que serían unos tres meses para sacar la nueva licitación y ya van por seis", se quejan. Las deudas con Hacienda y la Seguridad Social de la adjudicataria llevaron a un proceso que implicó el embargo, por lo que se suspendieron los pagos del Imserso.

En julio el Tribunal de Instancia de Sevilla emitió un auto en el que suspendía los procedimientos de ejecución seguidos por los acreedores públicos frente a la empresa adjudicataria al abrirse un proceso de negociación. "Hay un acuerdo entre la empresa y el Imserso para ceder el derecho de crédito", precisan. Pero el organismo sigue sin poder hacer los abonos al ser necesaria más documentación. "Falta que Hacienda notifique el levantamiento del embargo", apunta el portavoz andalucista, Fran Romero. Tanto él como la concejala Marta Vidal señalan a los dos ministerios implicados: Hacienda, y Derechos Sociales y Agenda 2030. Incluso el Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz ha solicitado a la Agencia Tributaria el levantamiento del embargo.

"Tuvimos una reunión con los trabajadores la semana pasada y es desgarrador escuchar a uno decir que es un trabajador indigente", cuenta Vidal. Desde las filas andalucistas critican además que el gobierno municipal, que comparte siglas con el Gobierno central y con el Ministerio de Hacienda, no medie para resolver esta situación, para que la administración actúe con diligencia.

La propuesta que llevarán a pleno además de instar a la Agencia Tributaria a levantar el embargo, pedirá que el Ministerio de Derechos Sociales licite de forma urgente el contrato para el servicio. "Iban a tramitar una licitación para seis meses pero no se ha invitado a ninguna empresa", se quejan los andalucistas. A los trabajadores a pesar de reconocer que la solución pasa por una nueva licitación y la subrogación les preocupa que el escollo económico -la deuda existente y los pagos pendientes de sus nóminas- prolongue más si cabe una salida. "No es fácil", admiten. El texto también recoge la demanda de que Alcaldía intermedia con ambos ministerios. Romero espera contar con el apoyo de todos los grupos de la Corporación Municipal.

La formación ha presentado su moción ante las puertas del CRMF con la presencia de cuatro de los vigilantes (Juan, Carlos, José Luis y Juan Luis), de trabajadores del propio centro que han querido dar su apoyo -y han lamentado que esta situación se produzca dentro del paraguas de la Administración que sin embargo no protege a estos trabajadores- y de usuarios de las instalaciones que han tomado la palabra. La canaria Natalia Gasco califica de "vergüenza" que estos trabajadores del CRMF tengan que pasar por la situación que viven, que también afecta a los propios usuarios. "Estamos luchando por sobrevivir, por ayudarlos, para que puedan dar de comer a sus hijos. Esto necesita una solución", defiende.

Empeoramiento del centro

Los dos usuarios del CRMF también han puesto el acento en el deterioro que sufre estas instalaciones que han pasado de dar servicio a 68 personas a menos de una veintena al estar sin uso parte de las instalaciones. Problemas de grietas en los edificios motivaron el cierre de parte de las dependencias sin que se hayan realizado las obras pertinentes. Eso ha mermado la atención que este centro de referencia ofrecía. Ángel Cano, representantes de los usuarios, explica que la formación se ha reducido en estos años y apenas quedan dos cursos, administración y oposiciones, cuando antes eran diversas las opciones formativas. A eso se suma que se ha reducido también el servicio de enfermería que ha desaparecido los fines de semana "con los peligros que hay de atragantamiento o caídas"