Paso clave para volver a licitar las obras del parque de La Magdalena

San Fernando/La Magdalena vuelve a escena. 30 días después de que el gobierno municipal aprobara la resolución del contrato con la adjudicataria tras más de dos años de parón, la obra regresa este jueves a la Junta de Gobierno Local para afrontar la aprobación del nuevo proyecto básico y de ejecución del parque metropolitano previsto en estos 125.000 metros cuadrados de obra.

El trámite supone un paso en firme para proceder a licitar de nuevo el proyecto, lo que se hará –como se anunció semanas atrás– por la vía de urgencia. Eso permitirá acortar los plazos administrativos, como ya adelantó el gobierno municipal al anunciar la resolución del contrato y los planes que tenía para retomar estas polémicas obras. De hecho, en el Ayuntamiento de San Fernando se confía en que la obra pueda reiniciarse a principios de 2025.

A eso se suma que el plazo de ejecución de los trabajos, en el nuevo contrato, se ha rebajado a 12 meses al haberse prescindido en el modificado de algunas de las cuestiones más complicadas del proyecto (como las torres miradores). E incluso se ha apuntado a la posibilidad de llevar a cabo recepciones parciales en el futuro con el propósito de reducir los tiempos y minimizar el impacto de la obra. De hecho, desde el ejecutivo municipal se espera tener finalizada la obra en este mandato a pesar de los numerosos reveses que ha sufrido.

De entrada, la aprobación de proyecto básico y de ejecución por parte de la Junta de Gobierno Local permitirá iniciar de inmediato el expediente de contratación para proceder a su licitación, lo que se espera hacer en pocas semanas. Antes de ello, no obstante, los pliegos de este nuevo contrato tendrán que ser también aprobados por la Junta de Gobierno, que es el órgano que tiene delegada estas competencias del Pleno.

Precisamente, en el pleno ordinario que se celebró la semana pasada, el gobierno local aprobó una nueva propuesta de gasto plurianual para los ejercicios de 2025 y 2026 que asciende a 36 millones de euros y que resuelve la financiación –ya sea mediante préstamos o a través del remanente– de sus 6 proyectos estrella, entre los que se incluye el parque de La Magdalena. Su presupuesto superará finalmente los 13,6 millones de euros.

Aunque la Junta de Gobierno Local tratará también otra cuestión relacionada con La Magdalena al margen de la aprobación del proyecto básico y de ejecución. Se trata de una cuestión relativa a la resolución del anterior contrato con la adjudicataria y al pago de la correspondiente indemnización. La propuesta de resolución aprobada por el gobierno municipal plantea una compensación económica de 180.000 euros y el contratista pide el doble, algo más de 360.000 euros.

Concretamente, y siguiendo el procedimiento administrativo habitual, se aprobará elevar al Consejo Consultivo de Andalucía la citada propuesta de resolución para que dictamine al respecto. No obstante, como precisaron ayer desde el gobierno municipal, este proceso que se tramita en paralelo no impedirá que se liciten y se vuelvan a adjudicar las obras, ya que lo que se discute es la cuantía de la indemnización a abonar a la anterior adjudicataria, no su continuidad en el proyecto.