El paro baja en San Fernando en 122 personas durante noviembre

Trabajos de mantenimiento desarrollados por el personal contratado a través del plan de empleo en San Fernando

San Fernando ha cerrado el mes de noviembre con 122 personas menos en situación de desempleo, con lo que rompe la tendencia al alza que se venía registrando desde la terminación de la temporada de verano (tal y como se esperaba). De 8.553 isleños en paro se ha pasado a 8.431, lo que supone un descenso de 1,43 puntos. El dato se sitúa además por encima de la media de la provincia, en la que el desempleo ha bajado en 0,49 puntos.

La Isla, además, presenta el mejor dato de toda la Bahía en este sentido ya que el descenso del paro ha sido mayor que en Cádiz (ha bajado 0,42 puntos), El Puerto de Santa María (un punto), Puerto Real (0,54) o Chiclana, donde el paro ha subido 0,77 puntos.

Además, con respecto al año pasado, cuando se contaban en la localidad hasta 9.131 personas a la búsqueda activa de empleo, se cuenta en la localidad hasta 700 desempleados menos.

Evidentemente, donde más se ha notado esta bajada del número de personas en paro ha sido en el sector de los servicios, que ha pasado de tener 6.259 demandantes en octubre a los 6.182 (77 menos).

Y de las 1.327 personas sin trabajo que engrosaban el grupo de aquellos que carecen de experiencia laboral previa se ha pasado a 1.306, lo que supone 21 personas menos a la búsqueda de trabajo.

La construcción, por otro lado, pasa de 557 personas sin empleo a las 553, cuatro menos. Y la industria resta 18 demandantes más al pasar de los 341 a 323.

La agricultura, por otro lado, pasa de 69 a 67 demandantes.