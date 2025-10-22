La parlamentaria Ángeles Férriz denuncia el "abandono" del hospital de San Carlos en un acto del PSOE

El PSOE de San Fernando ha denunciado el "grave deterioro de la sanidad pública en San Fernando y el abandono institucional del hospital de San Carlos por parte del gobierno andaluz de Moreno Bonilla", al que acusan de "haber saqueado el sistema público para beneficiar a la sanidad privada".

La parlamentaria socialista Ángeles Férriz participó en un encuentro en la sede de la formación, en la calle Arenal, junto al también parlamentario Fernando López Gil y a la secretaria general del PSOE de San Fernando, Patricia Cavada, para trasladar "el apoyo del grupo parlamentario a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía isleña, que sufre cada día las consecuencias del colapso asistencial".

"Han pasado tres semanas desde que se destapara el escándalo del cribado de cáncer de mama, y aún hay mujeres que no han sido llamadas", lo que —según Férriz— "pone de manifiesto que no se trata de un error puntual, sino del reflejo de un sistema colapsado".

"San Fernando, con una población cercana a los 90.000 habitantes, debería contar con cinco centros de salud", dice el PSOE. "Pero solo dispone de tres, uno de ellos terminado y aún sin abrir". Mientras tanto, el hospital de San Carlos, mantiene diez de sus doce plantas cerradas, "acumula listas de espera escandalosas y sufre una falta alarmante de personal". "Lo que ha hecho Moreno Bonilla es destrozar la sanidad pública y ponerla al servicio de los intereses privados", ha denunciado la portavoz socialista.

El hospital de San Carlos -recuerda el PSOE de San Fernando- pasó de ser de uso militar a público en 2014, gracias a un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía, "entonces bajo la gestión socialista de María Jesús Montero como consejera de Salud". "Desde su apertura se desarrolló un plan funcional con la incorporación progresiva de servicios y unidades, pero esa hoja de ruta quedó paralizada con la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz", sostiene.

"A día de hoy, el centro presenta plantas cerradas, servicios inactivos y una plantilla desmotivada, lo que impide su funcionamiento a pleno rendimiento. Los quirófanos, tras meses de obras, no cuentan con personal suficiente para recuperar la actividad normal", denuncia la formación.

Incluso servicios básicos como la cafetería continúan cerrados, lo que para el PSOE "es una muestra más del abandono y la falta de gestión del ejecutivo andaluz". "La situación del hospital es el reflejo de un modelo que prioriza el negocio frente al derecho a la salud", lamentó Férriz.

Retrasos sin justificación en el centro de salud de Camposoto

La situación de la atención primaria en San Fernando "es igualmente preocupante", añade la parlamentaria socialista. "El centro de salud de Camposoto acumula retrasos injustificados en sus obras y carece de fecha oficial de apertura. Ni el Ayuntamiento ni la ciudadanía han recibido información sobre su dotación en medios humanos y materiales".

Según denuncian las plataformas en defensa de la sanidad pública, la Junta pretende abrir el centro trasladando personal desde el ambulatorio de La Ardila (Joaquín Pecce), "lo que dejaría a ambos sin recursos suficientes".

A eso suma el PSOE isleño la reclamación de un nuevo centro de salud en La Casería, una zona que supera los 25.000 habitantes y que sigue sin respuesta por parte de la Junta. "Sus vecinos deben desplazarse al centro de Cayetano Roldán, ya saturado, lo que agrava el colapso sanitario y la sobrecarga de los profesionales", expone.

Desde el PSOE de San Fernando se reclama al gobierno de Moreno Bonilla "una apuesta firme por la sanidad pública, con inversiones reales, refuerzo de personal, apertura de todos los servicios y una planificación seria que devuelva al hospital de San Carlos y al sistema sanitario isleño la calidad que merecen".

"San Fernando no puede seguir siendo víctima de la desidia del gobierno andaluz. La salud no puede esperar," afirma Ángeles Férriz, quien insistió en que la defensa de la sanidad pública "no es una opción ideológica, sino una cuestión de justicia social y de respeto a la vida y la dignidad de las personas".