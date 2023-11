La oposición carga contra el gobierno por la falta de personal del Ayuntamiento de San Fernando

Los problemas de control de contratos, del aumento del periodo medio de pago a proveedores, de la escasa ejecución de las inversiones del Ayuntamiento de San Fernando se achacan por parte de la oposición, además de a la gestión del gobierno municipal, a la falta de personal que sufre la administración y por tanto la excesiva carga de trabajo que soporta la plantilla. Andalucía por Sí (AxSí), Vox y Partido Popular (PP) han insistido durante sus intervenciones en los puntos sobre la evolución trimestral del presupuesto de 2023 y los informes desfavorables en esta queja. El concejal de Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez, ha defendido el trabajo desarrollado y ha puesto de relieve datos económicos como que la deuda municipal apenas llega a 16 millones de euros, que la inversión alcanza los 4,4 millones o el incremento de un 13% de las subvenciones y transferencias realizadas.

La cuestión de la falta de recursos humanos ha salido al debate en palabras del concejal de Vox Ángel Aparicio al señalarla como la causa de la falta de tramitación de las facturas del suministro eléctrico y el aumento del periodo medio de pago a proveedores que había mencionado previamente la concejala de AxSí Marta Vidal: Hasta 1.588 operaciones estaban pendiente de pago a 30 de septiembre, ya fuera de plazo, con un acumulado de 1,4 millones de euros. En agosto y septiembre se había superado ese plazo medio. El edil de Vox añadía que había sido incrementado en 7 días sobre el máximo de 30 que marca la normativa. "Se han pasado de 42 operaciones pendiente en el trimestre anterior a 1.588", ha apuntado. Hay 1,6 millones, según las cifras que dio, 1,6 millones pendiente de pago a la energética.

El responsable de Gestión Presupuestaria ha explicado que no hay entendimiento con la empresa comercializadora de la energía sobre cómo se debe facturar. "No se pueden emitir 2.600 facturas, es inviable", señala. La situación se resolverá, asume, a partir de enero, cuando la formalización del contrato de suministro eléctrico termine con "el problema coyuntural" y se pase a 2 o 4 facturas por cada suministro.

Desde la oposición, el portavoz del grupo andalucista, Fran Romero, ha respondido que esto ocurre al no haber un contrato vigente desde hace un año. Mientras que la concejala del PP Inmaculada Marín se ha referido a las casi 2.500 facturas por conformar y pagar, unos 2,4 millones de euros, a Energía 2021, con la que no hay un contrato en vigor por un fallo de comunicación con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para unirse al contrato marco. Precisamente el dirigente andalucista preguntaba por qué no se sigue la recomendación técnica de sacar una licitación abierta y se opta por adherirse al acuerdo de la FEMP.

Conrado Rodríguez destaca del trimestre presupuestario que la deuda municipal apenas llega a los 16 millones de euros, que la inversión ejecutada está en 4,4 millones con una proyección para final de año de 6 millones; que se ha incrementado en un 5% el presupuesto ejecutado en prestación de servicios, en un 13% las subvenciones y transferencias realizadas, entre lo que destaca los más de 600.000 euros en políticas sociales y la previsión de que aumento en un 25% de las subvenciones referidas a emergencia social.

Marta Vidal se ha detenido en el gasto corriente sin ejecutar que asciende al 55,77%, de los 47 presupuestos solo se ha empleado 20 millones; en que solo se ha usado el 11% de la partida prevista para mantenimiento y conservación de colegios, o el 20% del control de plagas. No se han tocado las cuantías referidas al vestuario y chalecos de la Policía Loca, el plan de apoyo a la educación física, de dinamización del comercio o de fomento del empleo. "De 50 millones de inversión solo han ejecutado 4,4 millones", ha añadido.

Ángel Aparicio, aunque ha destacado los datos de Tesorería al dispone de un saldo elevado, 25,6 millones, también ha cuestionado el grado de ejecución de los presupuestos: solo el 49,81% de los ingresos y solo el 36,69% de los gastos. Más insistente ha sido Marín que ha hablado del "bajísimo" estado de ejecución del presupuesto. Tienen, exponía, un presupuesto de 83,4 millones de gastos más 53,5 millones para inversiones reales "que siguen en cola". "Son 137 millones y 87 siguen sin tocar", se ha quejado. En inversiones siguen sin usar 41,7 millones de 44. "No hacen sus deberes", "el personal está colapsado", cuestiona.

Desde el gobierno, sin embargo, se defiende su gestión que "sigue con el impulso de inversiones, de transformación de la ciudad, en movilidad con los aparcamientos tácticos, en el impulso a las grandes vías de comunicación, como la segunda fase de Constitución ejecutada con este presupuesto; en la potenciación económica con acciones como la reforma de la Plaza del Rey o la electrificación de Fadricas II; en la potenciación de la accesibilidad con la plataforma única, en obras como Héroes de Baleares, que también han permitido solventar problemas de saneamiento, como en la calle Almirante Cervera, o una importante inversión de Bazán. "En mantenimiento urbano ha habido una subida del 46% respecto al año pasado, y en el mantenimiento de colegios se ha incrementado un 42% el gasto", dejaba claro.