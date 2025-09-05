Las obras de Brico Depôt avanzan dentro de los plazos en San Fernando y la firma abrirá las puertas de su tienda en Janer durante el primer semestre de 2026

Los pocos huecos que van quedando en Janer se van llenando sin prisa pero sin pausa, confirmando el interés que suscita entre las firmas comerciales este espacio, estratégicamente situado en el entorno de uno de los accesos a San Fernando y próximo a una de las paradas del tranvía. Prueba de ello es la visita que esta mañana realizaban a las obras del futuro Brico Depôt en Janer la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, y el delegado de Expansión de la multinacional holandesa Ten Brinke en Andalucía, Luis Rojas. Ambos estuvieron acompañados del concejal de Planificación y Gestión Urbana del Ayuntamiento de San Fernando, José Luis Cordero.

El representante de Ten Brinke ha explicado que las obras avanzan a buen ritmo y que las previsiones pasan por concluir los trabajos a principios de diciembre para entregar las llaves a Brico Depôt. Una vez llegado ese momento, la cadena de material de bricolaje realizará las labores de adecuación interior de sus instalaciones y las dotará de mobiliario, estanterías y existencias. Los planes de la nueva firma de este parque, indica Rojas, pasan por abrir las puertas de su tienda en Janer durante el primer semestre de 2026.

El delegado de Expansión explica que, al tratarse de terrenos de marismas, la primera etapa de la obra, que comenzó en abril, ha sido algo más complicada. De esta forma, se han tenido que realizar tareas de micropilotaje y de mejora de suelo. Rojas detalla que el montaje de la estructura está a punto de finalizar y que la próxima semana del inicio los trabajos de cerramiento exterior. Por su parte, las tareas de montaje de la cubierta comenzarán a finales de mes.

El representante de Ten Brinke recalca como Janer ha pasado a ser un espacio degradado y sin uso a ser sinónimo de creación de empleo y actividad comercial.

La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, ha visitado Janer para comprobar el desarrolla de las obras de la tienda de Brico Depôt. / Antonio Zambonino

La alcaldesa ha aclarado que la nueva tienda ocupará una superficie de 5.000 metros cuadrados y que las obras han supuesto una inversión cercana a los 4 millones de euros. Cavada asegura que la apertura de Brico Depôt permitirá a la ciudad “situarse en un sector muy competitivo y atraer nuevas sinergias empresariales”.

Para la regidora la llegada de esta firma es un signo más de cómo San Fernando ha conseguido “atraer grandes inversiones e incluso apuestas innovadoras y cómo las empresas han elegido la ciudad para estrenar nuevos modelos de negocio y conceptos comerciales, no solo a nivel nacional, sino también con proyección internacional".

Cavada ha subrayado además como “este enclave se ha convertido en una mediana superficie que genera actividad económica, empleo y nuevas oportunidades para la ciudad”.

Una oferta comercial que no deja de crecer

La apertura del parque comercial Janer ha supuesto la inversión de 25 millones de euros y la creación de unos 400 empleos. La apertura de Brico Depôt engrosará una lista de comercios que han ido implantándose en Janer durante los últimos años y que, de momento, está formada por un Mc Donald's, una gasolinera Plenoil, la tienda de muebles danesa Jysk el bazar multimarca alemán Tedi la tienda de ropa Kik, un supermercado Mercadona, un Mascótas Ávila y un gimnasio Viva Gym.