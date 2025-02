Los nuevos quioscos de la ONCE en San Fernando y la particularidad que los distingue de otras ciudades

Nuevos quioscos de la ONCE en San Fernando, en una imagen del Ayuntamiento

San Fernando/Al igual que ya ha hecho en otras muchas localidades, la ONCE ha instalado también en San Fernando durante estos días nuevos quioscos para la venta de sus productos. La renovación obedece a la antigüedad que presentaban estas cabinas pero también a un proyecto iniciado en 2016 para implantar un nuevo diseño que no solo mejorara la funcionalidad sino que cumpliera con los estándares de accesibilidad universal.

Los quioscos, que ya están en funcionamiento y que se pueden ver desde hace ya varios días en los puntos habituales de la localidad, pero el caso isleño tiene una particularidad que lo diferencia de todos los demás municipios de España. Los módulos instalados son de diferente color a los de cualquier otra ciudad.

La razón es que así se lo solicitó el Ayuntamiento de San Fernando al conocer los planes de la ONCE para renovar estas instalaciones dado que el diseño inicial -fundamentalmente por el color planteado- se consideraba que no encajaba en la estética urbana de la localidad. Así que se optó por un color negro forja para los quioscos, más en consonancia con otros elementos del mobiliario urbano: las papeleras, los nuevos maceteros colocados, etc...

Nuevos quioscos de la ONCE instalados en San Fernando, en una imagen del Ayuntamiento isleño / J.A.S.B.

Así son los nuevos quioscos

El Consistorio isleño, de hecho, ha trasladado a la ONCE su agradecimiento ante la sensibilidad que han mostrado en este sentido y la buena acogida que ha tenido la propuesta que se ha realizado desde Alcaldía.

El diseño de estos nuevos quioscos, tal y como explica la propia ONCE, se ha realizado pensando en el contacto predominante con el cliente. "Así se ha conseguido un modelo más actual y atractivo, con un excelente escaparatismo por la gran superficie acristalada que presenta, de líneas rectas, que surge partiendo de un prisma rectangular, al cual se le han realizado una serie de vaciados hasta obtener dos repisas laterales y una frontal", expone en su página web.

Otro aspecto indispensable era, por supuesto, su plena accesibilidad. En este sentido, desde la ONCE se subraya el gran esfuerzo realizado para incorporar en él cuanta normativa fuera de aplicación en temas relacionados con la accesibilidad y el mobiliario urbano, cumpliendo con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, así como el Código Técnico de Edificación (CTE).

Destaca así la anchura de paso libre de la puerta o su rampa fija de acceso que facilitan el paso de una silla de ruedas al interior, donde además puede girar libre de obstáculos. Igualmente, la exposición de productos se presenta de forma clara y organizada, ya no sólo desde el punto de vista del vendedor, sino del cliente, no interponiéndose en la visión mutua vendedor/cliente, incluso a distancia, con lo que se facilita la comunicación y se hace más natural el acercamiento para el gesto de compra. En el interior, el diseño proporciona amplias zonas de exposición bajo la repisa frontal transparente, así como en la parte trasera o en los ángulos laterales, donde se presenta una original exposición que permite que el producto pueda visualizarse perfectamente desde el frontal y desde los laterales, dejando libre y sin interferencia el resto de zonas de exposición, que son perfectamente accesibles para el vendedor.