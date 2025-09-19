Esta noche, vigilia preparatoria para la salida extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando

La celebración cofrade del Año Jubilar de la Esperanza traerá consigo en la jornada de este sábado 20 la procesión extraordinaria de la imagen de María Santísima de Gracia y Esperanza (a partir de las 20.30 horas) pero este viernes, en torno a la talla de la antigua dolorosa ya preparada sobre su paso de palio, se vivirán momentos muy especiales con una vigilia preparatoria para la salida.

Al igual que la procesión del sábado, se trata de un acto organizado por la hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto con el Consejo de Hermandades y Cofradías. La vigilia en la parroquia de la Pastora dará comienzo a las 22.00 horas y contará con la exposición del Santísimo "como preparación espiritual a la posterior procesión de alabanzas".

En este acto está previsto que participen todas las hermandades de San Fernando, si bien la vigilia se enfoca especialmente hacia los jóvenes "como el futuro de Esperanza que son".

Previamente a la exposición del Santísimo, habrá un testimonio de Esperanza. De igual forma, durante la exposición se procederá a la lectura de un texto bíblico extraído del Libro de los Romanos con su consiguiente reflexión. Seguirá la oración de los fieles y un momento de oración personal.

La vigilia finalizará con la retirada del Santísimo, una procesión de velas y la consagración a la Santísima Virgen María.

El acto contará con acompañamiento musical y la iglesia permanecerá con una luz tenue para ofrecer una atmósfera de recogimiento que favorezca la oración.