Más de 9.000 niños regresan al cole en La Isla

Así se vivió por ejemplo en el CEIP Cecilio Pujazón, que fue el colegio escogido en esta ocasión por la alcaldesa, Patricia Cavada, para dar oficialmente el pistoletazo de salida al nuevo curso. No fue una elección arbitraria. El Cecilio Pujazón es uno de los tres antiguos colegios de Defensa -los otros son el Vicente Tofiño y el Juan Díaz de Solís- cuyo mantenimiento es desde hace más de una década el principal problema al que se enfrenta el Ayuntamiento en materia educativa. Y este verano desde el Consistorio se ha intervenido por primera vez en estos colegios "en condiciones de igualdad con otros centros", según las palabras que empleó la propia regidora.

Pendientes de un nuevo sistema de bombeo

El incidente del Vicente Tofiño no llegó a afectar a la vuelta al cole pero obligó a una intervención de urgencia por parte del Ayuntamiento en la jornada del domingo. Desde Desarrollo Sostenible, el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, explicó que lo ocurrido se debió al mal funcionamiento del sistema de bombeo con el que cuenta el centro, que no está conectado directamente a las redes de saneamiento municipales sino al bombeo de La Carraca. No es la primera vez que el colegio sufre inundaciones y atascos por esta causa. El domingo, según este edil, fue necesario actuar para "evacuar las masas de agua formadas por las lluvias". Romero, en este sentido, reclamó a la Junta más agilidad para afrontar la sustitución del sistema de bombeo, pendiente desde hace años. "Hasta finales de agosto solo se había licitado la redacción del proyecto por 6.000 euros", dijo.