Nace la Plataforma por la Calle Las Cortes para reivindicar el derecho al descanso de sus vecinos

San Fernando/Era cuestión de tiempo que los vecinos y vecinas del entorno de la calle Las Cortes se uniesen y alzaran su voz para denunciar públicamente la complicada situación que sufren desde hace muchos años. Años que llevan sufriendo ante la imposibilidad de conciliar su derecho al descanso con el ocio nocturno y la actividad de los muchos bares de copas que proliferan en la zona.

Los afectados han aunado por fin fuerzas poniendo en marcha una plataforma vecinal que comenzó como un grupo de whatsapp y que ya suma más de una treintena de hogares y familias, un listado que no deja de crecer con nuevas adhesiones. En su primera comparecencia pública la plataforma ha expresado sus reivindicaciones en boca de su portavoz, Cristóbal del Águila.

Los afectados han denunciado públicamente esta realidad y han recordado que esta situación se ha visto constatada a través de una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz. “Cada día se hace más insoportable vivir en nuestras casas de una manera digna, hay que recordar que el descanso debe prevalecer y estar por encima del ocio, como manifiestan todas las leyes de protección ciudadana e incluso en la Agenda 2030”, explican desde el colectivo.

Problemas

Entre los problemas que genera a estos vecinos la concentración de bares de copas y las aglomeraciones se encuentra une menor seguridad ciudadana. “Nos encontramos desprotegidos. Habitualmente hay personas ebrias que no te permiten entrar en tu propia vivienda, en ocasiones a personas discapacitadas, y muchos vecinos cuando piden paso tienen que soportar insultos personales. Mención aparte merecen los actos de vandalismo y las peleas en la misma calle. Tampoco hay que olvidar que existe un grave riesgo de no poder atender un requerimiento urgente en cualquier momento que sea necesaria la presencia de una ambulancia, incluso de un vehículo de policía. Los fines de semana que comienza el jueves, no cabe ni un alfiler e impiden la libre circulación de peatones y el acceso a las viviendas”, indica la plataforma.

Por otro lado, apunta el colectivo, los establecimientos de las calles afectadas ocupan gran parte de las vías con mesas y sillas obstruyendo la libre circulación por el uso de más metros cuadrados de los que en principio, presuntamente, tienen concedidos y que la Ley y las ordenanzas establecen. “Se permite beber alcohol fuera del local, en la vía pública sin hacer uso de los veladores, ya que algunos de ellos tienen un aforo de cinco a diez personas y ocupan entre 50 y 60 metros cuadrados en la vía pública. Además, sacan vasos de cristal incluso después de las dos de la madrugada. Los responsables de estos establecimientos tampoco son capaces de llamar la atención a sus clientes cuando gritan y cantan hasta acompañados de instrumentación de una forma desmesurada. ”, detalla este grupo de vecinos.

El colectivo vecinal ya engloba a más de una treintena de familias y hogares. / A.Z.

Por otro lado, la plataforma denuncia una falta de control e inspección respecto a los establecimientos y los ciudadanos que infringen las normas sin control por parte de los propietarios de los bares de copas. “Se permite la realización de todo tipo de actos musicales con las consiguientes molestias para los vecinos y generando una enorme contaminación acústica. Además, no se cumple con los horarios de cierre establecidos y aunque los vecinos avisemos con llamadas telefónicas a la Policía Local, o no viene o cuando aparece ni siquiera levantan ningún tipo de acta para su posterior sanción. Cuando es requerida nos aseguran que no tienen efectivos o que los que tienen están ocupados”, aseguran los vecinos.

La limpieza es otro problema para los afectados. “Hay personal que no barren sus zonas ocupadas, ni recogen botellas, ni vasos de cristal o plástico, algunos de ellos rotos en la calzada junto a basura esparcidas. Algunos incluso dejan todos estos elementos en los cierros y balcones de nuestras casas. Pero eso sí, todas las mañanas a primera hora pasa la barredora para retirar todo lo no recogido por los responsables de los bares de copas y pasando este coste a las arcas municipales, es decir lo pagamos todos los isleños”, explican los vecinos.

Por otra parte, subraya este colectivo, el Ayuntamiento permite la carga y descarga indiscriminada en toda la calle cuando está incluso prohibido circular de doce del mediodía hasta las tres de la madrugada; poniendo en peligro a los vecinos y transeúntes invadiendo una acera que apenas tiene 30 centímetros. Los afectados creen que no se inspecciona debidamente, teniendo en cuenta que la Calle Las Cortes y aledañas no llegan a tener diez metros lineales de ancho.

Aspecto que lucía la calle Las Cortes el pasado día de Nochebuena. / Ayuntamiento de San Fernando

Preguntas

De esta forma, la plataforma se plantea una serie de preguntas: “¿Cuál es el criterio que se utiliza por parte de los responsables del Ayuntamiento para calcular el aforo de un establecimiento?, ¿qué criterio se tiene para conceder licencias de veladores, sillas, mesas, calentadores de gas butano, toldos o soportes de madera atornillados en la pared del local que impide el paso de peatones por la zona delimitada como acera?, ¿por qué existen locales que han ampliado sus terrazas, tanto en la calle Cervantes como en Las Cortes?, ¿por qué utilizan las mesas y sillas otros establecimientos con distintos tipos de licencias, aunque sea el mismo propietario, y que están prohibidos por el tipo de licencia que le han sido concedidas?, ¿cuales son los metros cuadrados autorizados para los bares de copas en nuestras calles?, ¿por qué deben tener el mismo horario los bares de copas usando la calle como para el interior de los locales?”.

Desde este colectivo se advierte que además se estan realizando botellonas en las calles colindantes. “Esto ocurre por la dejadez de las Autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones, que son protejer al ciudadano en su descanso y el mantener un minimo de orden en las calles”, indican.

Por todo lo expuesto, los vecinos de la calle Las Cortes y aledañas, solicitan que “se ponga fin a todo este desmadre” y que tanto el Ayuntamiento como la Policía Local den solución a estos graves problemas que vienen padeciendo desde hace ya muchos años. Además exigen que se aplique la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas Municipales protegiendo la seguridad de los ciudadanos y vecinos, así como, su descanso. “Hasta la fecha hemos obtenido la callada por respuesta”, concluyen.