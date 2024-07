Música, diversión y gastronomía en un festival único

No hay lugar a dudas. Los festivales de música se han convertido en las grandes citas del verano. Son pocos, muy pocos, los que no tienen anotada en su agenda alguno de estos grandes eventos que salpican la geografía española. Pero no todos son iguales. Hay algunos que destacan y lo hacen porque son únicos. Es lo que ocurre con Bahía Sound.

Una programación en la que conviven artistas consagrados con estimulantes valores en alza, un lugar idílico de la Bahía de Cádiz, una gastronomía gourmet inigualable y un espacio para divertirse a lo grande, todo esto y mucho más convierten a Bahía Sound en algo más que un festival al uso: algo distinto, algo que hay que vivir.

Beach Club: esta impresionante zona ofrece una experiencia diferente cada día en sesiones Day & Night

Y es que, en la ciudad de San Fernando, en pleno Parque Natural de la Bahía de Cádiz, en un entorno privilegiado y de gran belleza se ubica este Festival, con unas vistas extraordinarias a este paraje y un recinto cuidado al máximo detalle e ideado para disfrutar al máximo de una mágica noche de verano.

A sus conciertos con artistas de primerísimo nivel, se suma una zona de restauración: Yass, la apuesta gastronómica más joven del Grupo Arsenio Manila. Perfecta para aquellos que aman degustar una cocina de gran calidad con un toque informal, fresca y estival en un lugar idílico y alegre.

A todo ello se une la impresionante zona de Beach Club, un espacio inmejorable que se inauguró el pasado año y que supuso un éxito rotundo. Y no es para menos. Ofrece una experiencia diferente cada día, en sesiones Day & Night. Los domingos, desde las 14.00 horas, están reservados para las Pool Parties, la creación más refrescante de Bahía Sound, donde vibrar con el buen rollo, la excelente música y los variados cócteles de la chillin’ pool. En su programa Night, se puede vivir la misma experiencia, los jueves, viernes y sábados, desde las 21 horas o bien los días de conciertos después de estos. Una propuesta ambiciosa y muy apetecible para vivir en modo festivalero.

Conciertos

El line up, indudablemente, es lo más irresistible en cada edición de Bahía Sound, y esta no iba a ser menos. Un cartelazo de lujo presenta este 2024, que responde al perfil de este Festival rico en biodiversidad y conocido por acoger a referentes de la música contemporánea, intergeneracionales, voces emergentes y proyectos experimentales.

Bahía Sound es un referente en la provincia de Cádiz.

Pendientes aún de varias confirmaciones para completar el cartel, en un escenario insuperable, desde hoy al 24 de agosto, se sucederán diez conciertos de reputadas estrellas de la música, que se iniciarán con la voz inconfundible de Juanlu Montoya, que traerá hasta San Fernando su tour ‘Contigo por delante’, cuya moderna puesta en escena está conquistando allí donde va. A este joven cantautor, le seguirá un mito viviente: el legendario músico Andrés Calamaro, que pisará el escenario de Bahía Sound el 13 de julio con su gira ‘Agenda 1999’, donde ofrecerá todo un repertorio de himnos de ‘Honestidad brutal’ (1999), uno de los mejores y más temerarios discos de rock de la historia, que este año celebra su 25 aniversario.

Y el 19 de julio será el turno de un de las revelaciones musicales del momento, la última reinvención del flamenco. La Plazuela, o lo que es lo mismo Manuel Hidalgo Sierra (Indio) y Luis Abril Martín (Nitro), llega a San Fernando con su sonido fresco y personal y una propuesta plagada de hits callejeros, rebosantes de roneo flamenco, mucho funky y ritmos electrónicos de mil colores y aromas que invitan a verbena y after infinito. Un día más tarde, el 20 de julio, los amantes del rap nacional tienen una cita ineludible con un grupo icónico, SFDK, que celebran sus 30 años de trayectoria musical con un concierto que ha levantado gran expectación y que será, sin duda, un tributo a su evolución y a su leal base de seguidores.

El 26 de julio llega la fiesta más ‘canalla’ y ‘petarda’ del verano, se celebra la primera edición de Sorbete Party, que contará con Nebulossa, representantes de España en Eurovisión con su éxito ‘Zorra’, Ladilla Rusa y María Escarmiento. Además, para disfrutar más aún si cabe, se incluye un show especial con Loco Bongo y mucha diversión en el Beach Club. Este evento musical y de entretenimiento combina elementos de conciertos, concursos y fiestas inspirados en los programas de televisión de los 90. Un fiestón que no hay que perderse.

El ex líder de Extremoduro presentará ‘Se nos lleva el aire’, su esperado nuevo trabajo

El jerezano Raule, una de las grandes sensaciones de la música del momento, estará el 3 de agosto en Baíha Sound, presentando su proyecto más personal y maduro, ‘Zurdo’, donde flamenco y funk-pop se dan la mano e incluye temas como ‘Cómo no te voy a querer’, que se vislumbra todo un exitazo. El 10 de agosto llega una nueva edición de Bahía Sound Day, con Arde Bogotá, Dani Fernández, Siloé, Malmö 040, Carmesí y muchos más, que harán al público asistente cantar y bailar con los mejores temas del pop nacional.

Bahía Sound presenta este año un cartelazo de lujo.

Una auténtica leyenda del rock español se subirá el 16 de agosto al escenario isleño: el jefe Robe Iniesta que deleitará al público asistente con su nueva gira ‘Ni santos ni inocentes’. El ex líder de Extremoduro llega a San Fernando para presentar ‘Se nos lleva el aire’, su flamante y esperado nuevo trabajo, que aparece tras el éxito incontestable que consiguió predecesor, el laureado disco de oro ‘Mayéutica’.

El 17 de agosto aterriza en San Fernando, una de las sensaciones del momento y próximo pregonero del Carnaval de Cádiz: Antoñito Molina. El joven cantautor gaditano colmará de buen rollito el recinto de Bahía Sound con su nueva gira “A la aventura tour”, con la que está cosechado grandes éxitos.

Finaliza con una de las grandes de la música en español: la artista manchega Rozalen, que viene dispuesta, como siempre, a encandilar a su público. En este caso, lo hará con su sexto álbum de estudio, ‘El abrazo’, fruto de dos años de intenso trabajo y un proyecto marcado por las muertes de su abuela y su padre, en el que no faltan toques de folclores latinoamericanos, rumba, electrónica e incluso rap.

Rozalen viene dispuesta, como siempre, a encandilar a su público con su sexto álbum de estudio

Con estas increíbles propuestas, Bahía Sound continúa, una edición más, haciendo felices a los amantes de la música en directo y afianzándose como una de las citas más interesantes y aclamadas del panorama nacional. Ya solo queda sumergirse en este Festival que lo tiene todo, un espectáculo sin precedentes, un evento revolucionario que promete, como cada verano, transformar a San Fernando en el epicentro de la mejor música y la diversión.