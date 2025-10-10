María Jesús Montero visita la sede de Afemen en San Fernando en el Día de la Salud Mental

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aprovechado la visita que este viernes a realizado a las instalaciones de Navantia en San Fernando, donde ha inaugurado el Centro de Excelencia de Sistemas Navales, para visitar previamente las instalaciones de Afemen, la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, que tiene su sede en la isleña calle San Bruno.

Acompañada de la alcaldesa, Patricia Cavada, Montero ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que lleva a cabo la entidad y, de esta forma, sumarse a la celebración del Día de la Salud Mental, que se conmemora en la jornada del 10 de octubre.

"Gracias a la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental en San Fernando por darme en el Día Mundial de la Salud Mental la oportunidad de conocer de cerca la labor que realizan. Su trabajo es crucial y pone de manifiesto la importancia que estas entidades tienen a la hora de afrontar esta cuestión desde una perspectiva integral. Para el PSOE de Andalucía, la atención a la salud mental es una política prioritaria", ha afirmado en redes sociales la también secretaria general de los socialistas andaluces.