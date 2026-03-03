María del Carmen Rueda, hija de isleños atrapados en Dubái: “Mis padres vieron perfectamente las estelas de los misiles que impactaron”

Vacaciones agridulces para el matrimonio isleño formado por Marcelino Rueda y Milagros Brenes, ambos de 63 años y al frente de la conocida tintorería Arcoiris, situada en el polígono industrial de Fadricas. La primera parte es la dulce, una semana de crucero a bordo del lujoso MSC Euribia, lo que agria la experiencia es lo que, en un principio, iba a ser el final del viaje. Marcelino y Milagros tendrían que haber cogido en Dubái su vuelo de regreso a España el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, pero los misiles que impactaron en la ciudad como parte de la represalia del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán impidieron su vuelta a casa. Desde entonces permanecen a la espera del ansiado vuelo que les devuelva a España y a la tranquilidad que sólo les puede dar reencontrarse con su familia en San Fernando.

Su hija, María del Carmen Rueda, explica a Diario de Cádiz los detalles de la odisea que han vivido sus padres. “”El pasado sábado primero les dijeron que la salida de su vuelo se retrasaba y poco después les confirmaron que se cancelaban todos los vuelos. En el aeropuerto estuvieron como unas diez u once horas y a eso de la una de la mañana les trasladaron al Hotel Canal Central, en que también alojaron a una treintena de españoles de distintas partes del país que se encontraban allí de turismo. Las primeras horas fueron de mucho nerviosismo e incertidumbre. De hecho, mis padres me contaron cómo vieron perfectamente las estelas de los misiles que impactaron en Dubái”, detalla María del Carmen.

Por otro lado, más allá de la lógica preocupación de toda la familia, María de Carmen explica que la sensación que transmiten sus padres es de seguridad. “Ellos están esperando a ver qué pasa, seguros y tranquilos en un hotel de cinco estrellas que costea los Emiratos Árabes. Aunque estas comodidades no evitan que la cabeza siga dando vueltas a toda esta incertidumbre. Ahora están algo más nerviosos porque han visto que hay personas de otros países que van volviendo a casa, pero los españoles del hotel aún no tienen noticias nuevas al respecto. En este sentido, nos parece que la labor de la Embajada de España allí va lenta. Les han pedido los datos y poco más”, indica la hija de estos isleños.

María del Carmen reconoce que estos días están siendo muy difícil de llevar en casa, y que encender la tele y encontrarse con un informativo no ayuda a mantener la calma: “Desde la Embajada nos recomendaron a los familiares que no hiciésemos un seguimiento de los informativos y nos avisaron de que en estos se exagera la realidad. Nos dijeron que nos mantuviéramos un poco al margen para estar más tranquilos, pero es muy complicado hacerlo”.

Y entre telediario y telediario, esta familia isleña confía en que la situación no tarde en encontrar una solución y que Marcelino y Milagros vuelen pronto de vuelta a casa, donde volverán a respirar tranquilos y les estará esperando el calor de los suyos.

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Cavada, es consciente de la situación y está realizando las pertinentes gestiones con la Delegación del Gobierno de Andalucía para agilizar la búsqueda de soluciones.