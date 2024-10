Malestar en el PP al omitir el Ayuntamiento de San Fernando a la Junta al anunciar el regreso del programa Andalucía Orienta

San Fernando/La secretaria general del Partido Popular de San Fernando, Carmen Roa, ha mostrado a través de una nota de prensa su satisfacción por el incremento en más de un 50% de la aportación económica que la Junta de Andalucía, bajo el gobierno de Juanma Moreno, ha destinado al programa Andalucía Orienta, consolidando una vez más su firme compromiso con el empleo en la provincia de Cádiz y, particularmente, con nuestra ciudad. Este aumento significa un total de 201.969 euros, frente a los 136.000 del año anterior.

Roa ha subrayado que este incremento permitirá que la unidad de Andalucía Orienta regrese al Vivero de Empresas de la avenida de San Juan Bosco, reforzando así la red de ciudades andaluzas adscritas al Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción de la Junta de Andalucía. "Este programa, financiado en su totalidad por la Junta, facilitará que más isleños reciban orientación y apoyo para mejorar sus competencias y acceder al mercado laboral, a través de un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI)", ha destacado.

El servicio, que estará en funcionamiento hasta el próximo 31 de julio, contará con un equipo compuesto por tres técnicos de orientación y una persona de apoyo administrativo, todos ellos contratados gracias a la subvención directa del gobierno andaluz. Roa ha recalcado que este es un claro ejemplo de la apuesta por el empleo que está llevando a cabo el presidente Juanma Moreno, mostrando una sensibilidad especial hacia las necesidades de San Fernando.

No obstante, la secretaria general del PP isleño ha lamentado que en el anuncio realizado por el equipo de gobierno local, encabezado por Patricia Cavada, se omitiera el papel crucial que desempeña la Junta de Andalucía en la financiación de este programa. "Bastaría con un poco de lealtad institucional para reconocer que este programa existe gracias a la apuesta decidida del gobierno de Juanma Moreno. Pero, como hemos visto una vez más, donde no hay, no se puede pedir", ha declarado Roa, recordando que este tipo de iniciativas son esenciales para combatir el desempleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de San Fernando.

El Partido Popular de San Fernando afirma que seguirá trabajando de la mano de la Junta de Andalucía "para asegurar que nuestra ciudad continúe beneficiándose de programas tan necesarios como Andalucía Orienta, que no solo brindan apoyo a quienes buscan empleo, sino que también refuerzan la economía local y el bienestar de todos los isleños".