Magic Jose, mago: “Tengo la suerte de vivir mi sueño cada vez que actúo”

San Fernando/–¿Abracadabra?

–Lo lógico sería responder aquello de pata de cabra, que es de Primero de Mago, pero puestos a elegir me quedo con las patas de jamón. Si tienen que caer patas del cielo que sean de jamón, eso nos arreglaría el día. Así que abracadabra pata de jamón.

–Empieza bien la entrevista. Viene de ganarlo todo en el Congreso Mágico Nacional.

–Y eso que hasta hace un par de años no comencé a participar en concursos de renombre y a a ganar algún premio. Pero sin duda el congreso nacional de este año en Terrassa ha supuesto un punto de inflexión para mi carrera. Fui el único premiado en las dos categorías en las que me presenté: magia de salón, en la que competí con un número con el que fui al último campeonato europeo y mejoré para la ocasión, y magia cómica, en la que participaba por primera vez tras insistirme muchos compañeros en que lo hiciera. La sorpresa vino en la gala de entrega de premios, cuando representantes de la Asociación de Magia de Vitoria-Gasteiz subieron para entregar el prestigioso Premio Magialdia, que sirve para reconocer la proyección profesional de un mago, y dijeron mi nombre. Aún no me lo creo y sigo asimilando el interés que todo el mundo mostró en mi. Además, este premio garantiza mi participación en la edición 2025 de Magialdia, una de las citas anuales sobre magia más esperadas de Europa y que incluye numerosas conferencias y exhibiciones.

–¿Y en qué momento decidió dedicarse a la magia?, ¿cuándo lo tuvo claro más allá del Magia Borrás con el que seguro jugó cuando era niño?

–Uno de esos momentos en los que vi la luz fue en Bachillerato. Tenía un compañero que ayudaba a un mago y a través de él tuve acceso al libro Cartomagia Fundamental, del mago sevillano afincado en Cádiz Vicente Canuto, y comencé a bichear y a comprarme cositas en una tienda y desde entonces hasta aquí. Pero la semillita del mago que soy se plantó gracias a dos personas de mi familia. La primera es mi abuelo Pepe, que me sorprendía de niño con todo tipo de trucos y juegos de manos. Yla segunda es mi padre, porque circo que venía a San Fernando circo que me llevaba a verlo. Yllega un momento en el que uno quiere estar en el otro lado, no solo ilusionarte, sino ilusionar también. Yo cuando estoy sobre un escenario pienso en eso, en la ilusión de niños y mayores.

/ Antonio Zambonino

–Por lo que he podido ver usted destaca por un estilo propio en el que el humor tiene un fuerte protagonismo, ¿qué otras virtudes tiene como mago?

–Intento no dejar de innovar nunca para no perder jamás la capacidad de sorprender al público. Y fiel a ese objetivo suelo apostar por dar su sitio en el escenario a elementos que a priori pueden estar alejados de la magia y me esfuerzo para manipular los elementos lo justo e imprescindible para que la magia no quede únicamente en el mago y vaya también hacia el espectador. Por ejemplo, la baraja con la que hice el número con el que gané el premio de magia de salón estaba dentro de una botella y en la propuesta con la que me impuse en magia cómica yo me encontraba en el interior de una gigantesca bola de vidente. En cuanto al humor es algo que me encanta. Los juegos de palabras, los dobles sentidos y la improvisación me permiten llegar a públicos de todas las edades.

–Y una vez conquistados los premios nacionales entiendo que sus próximos retos no entenderán de fronteras, ¿no?

–Lo lógico es pensar ya en el Mundial de 2025, que es en Turín. Eso sí, implica un despliegue y una responsabilidad enormes.

–¿Qué clase de espectáculos ofrece en la actualidad?

–La oferta es variada. Tengo espectáculos idóneos para teatros, y cines, que por sus características ofrecen muchas posibilidades para los shows de hipnosis, y tampoco desatiendo la socorrida vertiente de la BBC (bodas, bautizos y comuniones).

–¿Se puede vivir de mago o es necesario tener un plan B?

–Yo soy profesor de Secundaria y eso implica también atender otras responsabilidades y decir que no a algunas oportunidades. Por ejemplo, yo tengo la espinita clavada de haber rechazado una función semanal en un teatro de Madrid por atenderlas. De momento compagino mis dos mundos como voy pudiendo. Pero sí, se podría vivir de esto. Yo en general animo a la gente a que viva sus sueños y arriesgue. Yo lo hago. El día que no me ponga nervioso haciendo lo que me gusta dejaré de subirme a un escenario.

–¿Te sientes querido y reconocido en tu tierra?

–Mucho, pero es verdad que entre mis asignaturas pendientes está situar un espectáculo en alguna temporada del Teatro de Las Cortes.

–¿Alguna manía o ritual antes de salir a escena?

–Mi madre me manda siempre un Whatsapp diciendo: “A triunfá!!” y yo le contesto enviándole un selfie justo antes de salir al escenario a actuar.

–¿Alguna sorpresa más?

–Yo estaría atento a la tele en los próximos meses. Y hasta ahí puedo leer...