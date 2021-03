Locos por casarse en el nuevo Ayuntamiento de San Fernando

Las llamadas no han tardado. Nada más abrir el Ayuntamiento isleño tras las obras de rehabilitación han empezado a preguntar por las bodas civiles, que con la intervención llevada a cabo en este edificio histórico durante los últimos años va a ganar un marco verdaderamente incomparable.

Sí, porque la intención que tiene el gobierno municipal, como es lógico, es que estas celebraciones –cada vez más habituales– regresen al Ayuntamiento y al histórico salón de plenos, donde precisamente se estuvieron desarrollando hasta 2006, cuando el edificio cerró para las obras. Aunque también se mantendrá como alternativa la opción del Castillo de San Romualdo, que es donde se han estado celebrando en estos últimos años (en las dependencias que antaño ocupara la vieja capilla, precisamente).

Las parejas que vayan a contraer matrimonio en el Ayuntamiento podrán elegir dónde quieren casarse. Es la idea, desde luego.

Por ahora no se ha llevado a cabo ninguna boda en el 'nuevo' Ayuntamiento aunque las llamadas y consultas –se reconoce– no dejan de producirse. Y no solo para saber si pueden casarse en el Palacio Consistorial, sino que las parejas de novios también preguntan si existe la opción de aprovechar las estancias nobles, desde el salón de plenos hasta la escalera imperial, para hacerse los correspondientes reportajes fotográficos. De hecho, hace unos meses se recibió un auténtico aluvión de llamadas preguntando si existía la posibilidad de hacer fotos dentro del Ayuntamiento.

"Era por las comuniones", explican fuentes municipales. El Palacio Consistorial había abierto ocasionalmente para algunas actividades navideñas y dio la idea. Claro que entonces ni siquiera estaba en uso el edificio, cuya apertura se ha producido hace escasas semanas.

Lo que es evidente es que la rehabilitación y la recuperación de las estancias nobles del edificio con todo su esplendor brindan un marco excepcional que muchos ya han advertido. Así que de lo que se trata es de regular su uso, revisar las ordenanzas fiscales y aplicar una tasa para aquellos que quieran utilizar estas estancias para estos reportajes fotográficos especiales. Es la idea que está trabajando el ejecutivo, que por el momento, con estos cambios, no contempla incrementar la que se aplica ya a las bodas civiles, a la ceremonia en sí. Todo está sobre la mesa, el traslado de oficinas y servicios municipales se acaba de realizar y aún son tiempos de mudanza y adaptación.

Y antes de volver a celebrar las bodas civiles en el salón de plenos del Ayuntamiento –explican– hay que revisar también la normativa municipal que establece los lugares en los que se llevan a cabo estas ceremonias