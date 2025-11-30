‘Libardo’, la pasión por el cine contra el Alzheimer

No hay nada tan valioso como los recuerdos de toda una vida. Esos momentos especiales con los nuestros que atesoramos en el corazón y en la mente y nos definen como personas. Por eso no hay nada tan doloroso que ver como una enfermedad arrebata a alguien esos recuerdos, su propia esencia. Y eso es lo que hace el Alzheimer.

Esta realidad es la que ha movido al isleño Javier López de León a rodar un cortometraje titulado Libardo, en el que, desde el cine y la ficción, se aborda los crueles efectos de esta enfermedad.

Este trabajo audiovisual tiene como protagonista al actor mallorquín Manuel Barceló, que cuenta con una dilatada trayectoria en cine, teatro y televisión que nos ha hecho ver su rostro en cintas como Bern o la casa de las muñecas, de Jaime Chávarri. La interpretación de Manuel no ha podido estar cargada de más verdad, ya que el actor llevaba más de cuatro años lidiando con el Alzheimer cuando se rodó esta cinta.

“Lo de Manuel fue asombroso. Su mente no conseguía retener el guión su totalidad y tampoco las indicaciones que yo le daba como director. Pero luego en cuanto nos poníamos a rodar era totalmente capaz de mantenerse en el personaje sin mirar a cámara. Entonces es cuando hacía presencia toda una vida de oficio, la emoción y la memoria corporal. Esos ingredientes sí estaban intactos aún en Manuel”, explica Javier.

“Eramos conscientes de que el rodaje iba a ser distinto por estas razones, pero Manuel sorprendía cada día a todo el equipo con una intuición y un amor por el cine que trascendían su memoria. Cada día pensábamos que sería imposible, pero Manuel nunca nos fallaba”, continúa el director de San Fernando.

De hecho, con Libardo, Manuel pone un emotivo cierre a su carrera, a años y años frente a una cámara o sobre un escenario. Décadas de pasión por un oficio.

Javier recuerda como conoció a Manuel. “Hace muchos años fui a Mallorca y me encontré con un anuncio que ofrecía alojamiento a cambio de mantener un jardín. El jardín era el de Manuel y ahí nació una buena amistad. De Manuel aprendí mucho de cine. De hecho flipé cuando vi que en su casa tenía una sala de cine con muchísimas películas”, cuenta el cineasta.

El protagonista interpreta a una persona sin hogar que padece Alzheimer y cuya pasión es el Séptimo Arte. / D.C.

Precisamente, sobre ese amor por el cine gira el relato de Libardo. Manuel interpreta a un hombre sin hogar al que ni la enfermedad ni la falta de recursos le van a impedir acudir a una proyección de la película The Kid (El Chico), de Charlie Chaplin. Un clásico en cuyo espíritu también encuentra inspiración este cortometraje.

Al director aún se le encoge el corazón cuando poco antes de rodar contactó con la familia de Manuel para visitarle por sorpresa y le dijeron que “ya no era la persona que conoció” antes de explicarle que padecía Alzheimer.

Este cortometraje se rodó íntegramente en Cádiz en 2022 y cuenta con una impecable fotografía en blanco y negro con la que el director evoca las texturas del cine clásico de Hollywood.

Se trata del primer cortometraje firmado por este isleño, que cuenta con una amplia formación y trayectoria profesional vinculado al sector audiovisual. De hecho, Javier estudió dirección de cine en Buenos Aires y en Málaga y ha trabajado en departamentos de dirección y producción para MTV, HBO, Netflix o Atresmedia. Actualmente, trabaja en el equipo de producción del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

Libardo, que fue costeado íntegramente por este director, se encuentra ahora en búsqueda de un distribuidor interesado en apostar por este cortometraje y por moverlo por festivales nacionales e internacionales.

“La historia que contamos vale la pena y esperamos que termine llegando al mayor público posible”, indica el realizador.

Sin duda, el emotivo mensaje que trasciende a este trabajo audiovisual y la sensibilidad con la que se cuenta merece llegar a las pantallas de cines y hogares.