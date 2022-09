Vuelven las jornadas gastronómicas 'Las Maritatas del Diez' a San Fernando

El presidente de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), Antonio V. Páez, y el responsable de Asihtur-Comercio, Roberto Díaz, han anunciado que entre el jueves 22 y el domingo 25 de septiembre -y coincidiendo también con la celebración en San Fernando del 202 aniversario de Las Cortes de 1810- sedesarrollará la segunda edición de las jornadas gastronómicas 'Las Maritatas del Diez'.

Se trata de una iniciativa organizada por esta asociación que forma parte de la programación de actividades elaborada por el Ayuntamiento de San Fernando en torno a la festividad del 24 de Septiembre.

Con estas jornadas, recuerda Páez, Asihtur echa la vista atrás a la hostelería de hace más de 200 años para reivindicar y actualizar aquella cocina humilde y de aprovechamiento que nació de las penurias y del ingenio del pueblo que resistía el avance del invasor napoleónico.

En estas jornadas gastronómicas participarán una docena de establecimientos hosteleros. El precio y el tamaño de la propuestas, que irán desde tapas a raciones, lo fija cada establecimiento, tratándose siempre de precios populares y asequibles. El listado de participantes es el siguiente: Cervecería-restaurante Carcha, Pizzeria Nonetto, Venta de Vargas, Casa Miguel, Lito's Corner, Mi Pilar, Marisqueria 3x5, La Mar de Fresquita, La Mar de Fresquita del Estero, El Bolerin, La Ceterilla y Cervecería La Gran Vía.

Díaz explica que la gran novedad de esta edición será que a cada persona que consuma en estos locales la propuesta de las jornadas gastronómicas se le entregará un vale de un 15% de descuento que podrá canjearse hasta el 30 de septiembre en los siguientes trece establecimientos asociados a Asihtur-Comercio: Mandala Moda y Complementos, Watussy Moda y Complementos, Cocoa Surf Shop, Arilex joyas, By Nine, Centro Alcántara Óptica y Audio, El Rebujo, Zahara Moda y Complementos, Óptica Ocularium, Joyería Ana Melero, El Rincón del Disfraz, La Barbería Del Sur y Diodelaser. Estos vales tendrán un único uso y no serán acumulables.

Con esta iniciativa complementaria la asociación procura implicar a su recién creada rama de comercio en la conmemoración del 24 de Septiembre y sigue reforzando la labor de la hostelería y el comercio isleño como ejes fundamentales del turismo de San Fernando.

"Un año más, Asihtur no podía faltar a su cita con el 24 de Septiembre. Seguimos cargando de razones a los isleños y a los visitantes para visitar los bares, restaurantes, cafeterías y comercios de esta ciudad", detalla Páez.