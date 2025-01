Janer sigue creciendo en San Fernando y suma la apertura de Tedi a su superficie comercial

San Fernando/El que ha sufrido alguna reforma u obra en casa sabe que, normalmente, los plazos no se cumplen y que siempre duran más de lo deseado. Por eso siempre es arriesgado dar fechas cuando de obras se trata, no hay que pillarse los dedos porque siempre hay imprevistos. A inicios de septiembre el delegado de expansión de Ten Brinke en Andalucía, Luis Rojas, explicaba que la idea de la multinacional holandesa pasaba por abrir la totalidad de los negocios previstos en Janer durante el último trimestre de 2024, aunque advertía que tramitación de licencias y los trabajos de adecuación de algunos operadores podrían llevarles a enero. Es una realidad que las previsiones no se han cumplido, ya que el calendario de 2025 está a punto de arrancar su hoja de enero y hay firmas comerciales aún pendientes de abrir sus puertas allí.

Pese a todo, el desarrollo de Janer como espacio comercial sigue adelante sin pausa pero sin prisa. Este jueves ha inaugurado nueva tienda en dicho entorno la cadena alemana Tedi, un multibazar que ya contaba con otro establecimiento en San Fernando, ubicado en el Centro de Ocio San Fernando Plaza y de menores dimensiones.

La apertura ha tenido lugar con toda la pompa y boato: con la mascota corporativa presente, azafatas, un DJ amenizando la jornada y sorteos ruleta mediante.

Altafit anuncia su próxima apertura mientras Mercadona continúa sus obras. / Antonio Zambonino

De esta manera, Tedi se une a los negocios ya operativos en Janer: la hamburguesería Mc Donald’s y a la gasolinera Plenoil, operativas desde agosto y septiembre de 2023, respectivamente; y la tienda de muebles y decoración danesa Jysk, que levantó su baraja el pasado mes de diciembre.

Aún quedan por abrir sus puertas en Janer el supermercado Mercadona, cuyas obras están en su fase final; el gimnasio Altafit, que ya cuenta en su exterior con una oficina que atiende para las inscripciones y avisa de su próxima apertura; Macotas Ávila y y la tienda alemana de ropa Kik.

Hay que recordar que Ten Brinke ha invertido un total de 25 millones de euros para transformar los 65.000 metros cuadrados que ocupaba la antigua Escuela de Tiro Janer en este espacio comercial. Las estimaciones pasan por que este parque comercial cree unos 400 empleos.

Por otro lado, diversas empresas ya han mostrado su interés por ocupar los 5.000 metros cuadrados de suelo comercial disponible en una de las parcelas.