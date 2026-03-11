El isleño Gonzalo Herrera logra la marca mínima para el Mundial Junior de Halterofilia

El Club de Halterofilia San Fernando ha firmado un destacado fin de semana competitivo con grandes actuaciones en la Copa de España Junior y en el Campeonato de España Universitario.

El resultado más relevante llegó de la mano de Gonzalo Herrera, que ha logrado la segunda posición en la Copa de España Junior y, además, consiguió la marca mínima para participar en el Campeonato del Mundo Junior, que se celebrará el próximo mes de mayo en Ismailia (Egipto).

La Copa de España Junior reúne a los diez mejores halterófilos del país según la puntuación Sinclair, un sistema que permite comparar marcas entre diferentes categorías de peso. En este exigente escenario, Herrera logró asegurar la mínima mundialista tras levantar 130 kg en arrancada y 169 kg en dos tiempos, superando a uno de sus rivales directos en la lucha por las plazas disponibles. Actualmente se encuentra preseleccionado a la espera de la convocatoria oficial, ya que solo dos deportistas por país podrán participar en su categoría.

En paralelo, el Campeonato de España Universitario, dejó también importantes resultados para los deportistas vinculados al club. Miguel Ángel Chamorro, representando a la Universidad de Cádiz (UCA) en la categoría de 79 kg, logró la medalla de plata tras completar 113 kg en arrancada y 147 kg en dos tiempos.

También participó Cristian Álvarez representado a la UNED, que finalizó en cuarta posición con 90 kg en arrancada y 110 kg en dos tiempos.

El gran resultado de la competición llegó en la categoría femenina de 69 kg, donde Lucía Fandiño, deportista del Club de Halterofilia Sanlúcar que competía por la Universidad Complutense de Madrid, logró la medalla de oro tras una actuación sobresaliente. La levantadora batió el récord de España universitario de arrancada con 92 kg y también superó los registros universitarios en dos tiempos y total olímpico. En el campeonato también participó Lola Jurado, igualmente del Club de Halterofilia Sanlúcar, para quien esta cita supuso su primera participación en un Campeonato de España, una experiencia importante en su trayectoria deportiva.

El entrenador de los atletas isleños, Jorge Victorian, ha valorado positivamente los resultados obtenidos: "Estos resultados reflejan el trabajo que se está realizando desde hace años en el club. Estamos muy orgullosos del esfuerzo de todos nuestros deportistas y seguiremos trabajando para que continúen llegando éxitos y oportunidades a nivel nacional e internacional".