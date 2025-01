De La Isla a Oriente: el Heraldo Real recoge las cartas de los niños de San Fernando

San Fernando/¿Has sido bueno?, ¿cómo te has portado el ultimo año?, ¿qué le has pedido a los Reyes? Éstas y otras preguntas se han escuchado una y otra vez esta mañana en boca del Heraldo Real, que en esta ocasión ha tomado los rasgos del empresario isleño Francisco Javier Méndez Morales. A las 11.00 horas el Heraldo de sus Majestades de Oriente hacía presencia en la plaza del Rey, acompañado por once de sus asistentes, y tomaba asiento en su trono, situado bajo el gran árbol de Navidad que preside este céntrico espacio.

Uno a uno, y hasta las 13.30 horas, han ido pasando los niños y niñas que esperaban pacientemente para hablar con este mágico emisario y entregarle las cartas que con tanta ilusión le han escrito a los Reyes Magos. Unas cartas que terminaban su camino en unos sacos bordados con las iniciales de su Rey favorito, ya fuese Melchor, Gaspar o Baltasar.

Como siempre, la expectación que ha generado la visita del Heraldo Real a San Fernando ha sido enorme y se han formado largas colas de familias en la plaza del Rey que primero llegaron hasta la calle Las Cortes y luego fueron creciendo por la calle Hermanos Laulhé bordeando el propio Ayuntamiento y llegando hasta el Mercado Central.

Al llegar su turno los niños y niñas se acercaban al Heraldo Real o se sentaban en sus rodillas para responder a sus preguntas. Algunos de ellos contestaban desde la seguridad que les da el haberse portado bien, mientras que otros miraban hacia un lado con sonrisilla de póquer para distraer la atención del emisario de los Reyes y esconder alguna travesura o trastada que lo mismo era castigada con carbón. Afortunadamente, sus Majestades de Oriente son magnánimos y suelen hacer la vista gorda para que no falten los regalos y los juguetes en los hogares de San Fernando la mañana del 6 de enero. Y es que la ilusión es el hilo conductor del Día de Reyes.

El emisario de los Reyes recibió a los niños bajo el arbol de navidad de la plaza del Rey. / Domingo Migueles

Todo listo para la cabalgata

Esta tarde el Heraldo Real iniciará su cabalgata a las 17.00 horas en la avenida Reyes Católicos para luego seguir por la calle Arenal, León Herrero, Hornos Púnicos, Benjamín López y calle Real para terminar en la plaza del Rey a las 18.30 horas. A su paso por el parque Sacramento el cortejo no tendrá acompañamiento musical para convertirse en espacio libre de ruidos y que los niños y niñas con trastornos del espectro autista (TEA) puedan disfrutar de la cabalgata. Una medida inclusiva que permanece en el recorrido tras su buena acogida. Tras la conclusión de la cabalgata, en torno a las 19.00 horas, la plaza del Rey será escenario para el espectáculo Festikids.