La hostelería de San Fernando explota: "Nos sentimos solos ante la falta de apoyo, compensaciones e información"

La Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) ha mostrado su "comprensión" respecto a las nuevas medidas puestas en práctica por la Junta de Andalucía para prevenir la Covid-19, si bien el colectivo echa en falta "un pronunciamiento más claro y una mayor certidumbre" por parte de la administración autonómica sobre su aplicación en el sector de la hostelería, uno de los más afectados por las restricciones.

"Los hosteleros nos sentimos solos cuando se trata de afrontar situaciones tan complicadas y lo cierto es que la falta de apoyo, compensaciones e información por parte de las administraciones no ayuda. Cada vez que se nos aplican nuevas restricciones nos vamos enterando sobre la marcha y por nuestros propios medios de cómo nos van a afectar éstas. Nos encontramos sin guía por parte de la Junta de Andalucía y eso nos llena de incertidumbre, ya que tardamos en saber lo que podemos y no podemos hacer en nuestros establecimientos y cuál es la información que podemos aportarle a nuestros clientes", explica el presidente de Asihtur, Antonio V. Páez.

"La hostelería isleña no hace otra cosa que mostrar su buena disposición para adaptarse a las circunstancias y ve pagada su comprensión con silencio y desinterés por parte de diversas administraciones. ¿Cuánto más podremos aguantar esta situación? No es de recibo que los locales de ocio nocturno lleven meses cerrados y que el resto de hosteleros vean reducidos sus horarios una y otra vez y que, mientras tanto, tengan que hacer frente a las mismos gastos y a las mismas obligaciones fiscales. ¿Es lógico que en estas condiciones bares y restaurantes tengan que afrontar los mismos alquileres, facturas de suministro de luz y agua y los mismos impuestos y tasas? No entendemos como no se han hecho ya efectivas mayores ayudas económicas y mayores exenciones de tasas e impuestos, porque la realidad es que las ayudas y las exenciones son insuficientes y además tardan en llegar", señala el presidente de los hosteleros isleños.

En este sentido, Asihtur pone como ejemplo las líneas de subvenciones del plan de apoyo a los autónomos y microempresas o pequeñas empresas Impulso! puestas en marcha por el Ayuntamiento de San Fernando para reactivar la economía local ante la crisis de la Covid-19. Unas ayudas de cuya primera línea, resuelta a mediados de septiembre, se beneficiaban una serie de hosteleros isleños y que aún no han sido abonadas en su totalidad.

"Desde que se anunciaron estas ayudas ha pasado más de medio año y desde entonces la situación no ha hecho más que empeorar. No podemos seguir esperando más, porque cada día que pasa es un día que muchos negocios están más cerca de echar la baraja para siempre. También hay que recordar el carácter de urgencia de estas subvenciones, algo que llevó a Asihtur a solicitar al Ayuntamiento una tramitación ágil y rápida de las mismas y que lamentablemente derivó en farragosos y largos trámites administrativos impropios de algo urgente. A pesar de todo, de que las ayudas sean insuficientes y de su larga tramitación, agradecemos a la administración local su disposición a ayudarnos en la medida de sus posibilidades", detalla el presidente del colectivo.

Por otro lado, Asihtur ha agradecido al Ayuntamiento su iniciativa de aplicar al sector la exención de las tasas ocupación de la vía pública para terrazas tanto para el último semestre de 2020 como para el primer semestre de 2021. "Sin duda es un gesto que nos permite aliviar en cierta medida estos tiempos tan complicados, en los que las terrazas son imprescindibles para la supervivencia de muchos establecimientos", indica el responsable del colectivo.

"A veces las administraciones parecen olvidar que detrás de la hostelería se encuentran personas y familias vulnerables, que se las ven y se las desean para salir adelante y cuyo esfuerzo además sirve para crear empleo y reactivar la actividad económica en unos tiempos en los que generar puestos de trabajo tiene más importancia que nunca. Confiamos en que las administraciones tomen conciencia de una vez por todas de esta realidad y que velen por los intereses de nuestro sector, porque hacerlo es velar por los intereses comunes de todos", destaca Páez.