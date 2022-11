Homenaje a los nuevos talentos y a las leyendas "olvidadas" en el Día Internacional del Flamenco en San Fernando

El Día Internacional del Flamenco ha llegado cargado de homenajes y reconocimientos en San Fernando. Primero, a las jóvenes promesas: la bailaora María Guerrero y el guitarrista Juan Manuel Fernández, que esta mañana han recibido en el Museo Camarón los galardones que concede el festival La Isla Ciudad Flamenca. Y luego, a los "olvidados" por el gran público, figuras como Perico Piña 'El viejo de la Isla', Antonio Ortega Heredia 'El Fillo', Cristobalina 'La Gitana', María Borrico y José Llerena Ramos 'Chato de la Isla', que se han convertido en los protagonistas de una peculiar exposición que reivindica su legado flamenco en este mismo escenario.

El doble acto, que en realidad se ha fusionado en uno, ha dado continuidad -prácticamente sin tregua- a una conmemoración iniciada ya en las vísperas con la entrega del Premio Leyenda del Flamenca a José Mercé en la Venta de Vargas y en la que La Isla, reforzada en esa decidida puesta por el flamenco, está dando el do de pecho.

Que el Museo Camarón, que abrió sus puertas en julio de 2021, se haya convertido en el escenario principal del Día Internacional del Flamenco en La Isla no ha sido una casualidad. El nuevo equipamiento ha conseguido que todo lo que tenga que ver orbite en torno a él, sobre todo hoy.

Allí, el promotor del festival La Isla Ciudad Flamenca, Javier Fernández 'Chico', ha avanzado algunos detalles de la próxima edición, esos 42 días de actuaciones y propuestas que se celebrarán entre julio y agosto de 2023, y ha puesto el broche a la de este año con la entrega de dos reconocimientos muy especiales: el premio a la mejor actuación del festival, que ha recibido el guitarrista Juan Manuel Fernández por el recital que brindó en el patio de la Casa del Turco para presentar Guerrero; y el premio al joven talento (Topulic), que ha ido a parar a manos de la bailaora María Guerrero, que protagonizó una brillantísima actuación en el Parque durante el pasado verano, donde hizo gala de su talento y profesionalidad.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha sido la encargada de entregar la primera de las distinciones. Y Jaime Armario, por la Diputación Provincial de Cádiz, ha hecho los honores con el segundo premio. Ambos -Ayuntamiento y Diputación- son los principales patrocinadores de este festival flamenco.

La joven bailaora María Guerrero, tras recibir el galardón, ha mostrado su agradecimiento por un reconocimiento "que más que mío es de mi familia y de mi gente", ha afirmado emocionada. Y el guitarrista Juan Manuel Fernández ha tenido igualmente en especial recuerdo para los suyos y particularmente para su madre, que inspiró el espectáculo Guerrero por el que ha sido premiado. También ha agradecido a Javier Fernández 'Chico' que apostara por él en el festival La Isla Ciudad Flamenca.

La regidora, durante su intervención, ha subrayado también la importancia del apoyo institucional al flamenco "como seña de identidad de la provincia de Cádiz". "Es un orgullo como ciudad tener 42 días de flamenco en verano", ha afirmado al valorar la apuesta que hace La Isla Ciudad Flamenca. "Es importantísimo porque el flamenco no solo es cultura, no solo nos enriquece como sociedad, es una industria importantísima que influye en muchísimos sectores", ha apuntado en su intervención al señalar que "sin lugar a dudas no nos equivocaremos si en esta ciudad seguimos apostando por el flamenco".

Cavada ha destacado también las "oportunidades" a los nuevos talentos, como precisamente los dos artistas homenajeados en este Día Internacional del Flamenco, que siempre, ha matizado, han ido ligadas a este festival.

Retratos en barro de "los olvidados"

El segundo acto ha corrido a cuenta de la asociación cultural flamenca La Fragua, promotora -con la colaboración del Ayuntamiento isleño- de una peculiar exposición de escultura que llega para recuperar a las figuras de La Isla "olvidadas" del flamenco no tanto por el aficionado, que sí sabe muy bien quiénes son, como por el gran público: Perico Piña 'El viejo de la Isla', Antonio Ortega Heredia 'El Fillo', Cristobalina 'La Gitana', María Borrico y José Llerena Ramos 'Chato de la Isla. Sus bustos en barro -realizados por distintos escultores- reivindican desde hoy su legado en el Museo Camarón, donde la muestra podrá verse durante estos días coincidiendo con los actos del Día Internacional del Flamenco.

Antonio Cerero, Raúl Fernández, Jesús Vidal y Antonio Mota son los escultores que han colaborado desinteresadamente con La Fragua para dar forma a esta exposición. Y a ellos se suma también Alfonso Berraquero, ya fallecido, del que se ha rescatado el busto dedicado a Chato de la Isla que custodia la peña flamenca que lleva su nombre para hacer un doble homenaje: al cantaor y al escultor ya desaparecido.

Los bustos han servido para reconocer a estas legendarias figuras del flamenco pero también para rescatar su aportación en el Día Internacional del Flamenco. Y la idea del Ayuntamiento isleño es rematar la faena en la fundición parque dichas obras puedan colocarse en distintos puntos de la ciudad.