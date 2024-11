La Hispacón de La Isla ofrecerá 55 propuestas gratuitas dedicadas a la fantasía, la ciencia ficción y el terror

San Fernando/La Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror (Pórtico) ha dado a conocer el a través de su página web, www.hispacon.org, el extenso programa de actividades que se desarrollará durante la Hispacón que San Fernando acogerá entre el viernes 8 y el domingo 10 de noviembre. Finalmente serán un total de 55 actividades, todas ellas gratuitas, que tendrán como cuartel general las distintas dependencias del centro de congresos isleño.

Hay que recordar que se trata de una nueva edición de una de las principales convenciones del país sobre los géneros fantásticos. Para la ocasión la cita, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando pasará a denominarse Hispacón de La Isla.

Este evento contará con varios invitados internacionales. Entre ellos la actriz británica Caroline Munro, que fuera musa de la mítica productora de terror Hammer y chica Bond, y el escritor inglés Ian Watson, que colaboró con Stanley Kubrick en el guión de Inteligencia Artificial que luego terminó llevando al cine Steven Spielberg y que este año ha sido nombrado Gran Maestro Europeo por la European SF Society.

Viernes

El evento echará a andar el viernes a las 15.30 horas en el auditorio Lázaro Dou con un acto inaugural, al que seguirán tres nuevas citas que tendrán lugar en distintos espacios del centro de congresos a partir de las 16.00 horas. De esta forma, el auditorio será escenario de una mesa redonda titulada Susurros del pasado, folklore de la península ibérica en la que participarán Ana Alcalde, Nahiraki Diosdado, Alba Quintas y Clara Díes y que estará moderada por Mónica B. Journal. Por su parte, la sala Bicentenario acogerá otra mesa redonda, de nombre De la idea a la imprenta, que contará con May López, Liza Pluijter, Andrea Tomé, Hurumi y Orca y que moderará Laura Guerrero; mientras que la sala Parlamento albergará el taller de escritura de fantasía, ciencia ficción y terror El elegido y otras 20 formas de arruinar tu novela de terror, que impartirá Javier Miró.

A las 17.00 comenzarán otras tres propuestas: en el auditorio Lázaro Dou la mesa redonda Risas y resistencia: luchas desde el humor, con Sergio F. Medina, Sergio Morán, Francesca Tacchi y Laurierlle y moderada por Vanfunfun; en la sala Bicentenario la mesa redonda La literatura y su influencia en la literatura de género, con Claire North y Alba Quintas y moderada por Ana Roux; y en la sala Parlamento el taller Personajes femeninos en la literatura, que imparte Inés Martínez.

Dos nuevas citas para las 18.00 horas de la tarde del viernes, la primera de ellas en el auditorio con la mesa redonda Narrativa en pantalla: la serie, con Javier Bódalo, Manuel Tallafé, Camilo García y Nuria Mediavilla y con Jota Rodríguez como moderador. Y la segunda el taller de escritura y publicación dedicado a escritores nóveles Mi primer consejo como coach literario: nunca contrates a un coach literario, que correrá a cargo de Javier Miró.

La primera jornada concluirá con conferencias a las 19.00 horas: Tolkien, autor de terror rural (Folk Horror), con Mónica Sanz Rodríguez en el auditorio; Traducción, lingüística y videojuegos, con Darkor LF en la sala Bicentenario; y Vísteme despacio que leo deprisa; leer y escribir vestuario, con Clara Díez en la sala Parlamento.

Cartel anunciador de la Hispacón 2024 / Hispacón

Sábado

La programación del sábado comenzará con dos convocatorias para las 10.00 horas. La primera de ellas es la mesa redonda Profesionalizando un hobby, que tendrá lugar en el auditorio y en la que, bajo la moderación de Seijo, tomarán parte Sara Díez, Liza Pluijter, Orcas y Laurielle. La segunda es la charla Antología de Cabezología: desentrañando la mente de las brujas, que ofrecerán en la sala Parlamento Petra Reis y Helena Anemyr.

La agenda continúa con dos nuevas citas para las 11.00 horas. En primer lugar, el auditorio será escenario de la mesa redonda El camino del personaje, de la escritora a la actriz pasando por el director, que contará con la participación de Claire North, Paul Urkijo, Caroline Munro, Nuria Mediavilla y Manuel Tallafé y con Enrique Pedraza como moderador. La sala Bicentenario acogerá, por su parte, la mesa redonda El oscuro y vacío espacio: donde la ciencia ficción se encuentra con el terror, que reunirá a Pablo Rodríguez, Nicholas Binge y Caryanna Reuven y moderará May López.

A las 11.30 horas tendrá lugar la presentación de la editorial Cerbero en la sala Parlamento, a la que seguirán dos nuevas mesas redondas. Cómo se traduce lo que no existe se celebrará en el auditorio con Juan Pascual, Laura Morán y Liza Pluijter como participantes y Cristina Macías como moderadora. Escribiendo para el cambio: escritura y activismo se desarrollará en la sala Bicentenario con la participación de Pablo López, Andrea Tomé, Pedro F. Medina y Francesca Tacchi y Sandra Donaire como moderadora.

A las 12.00 y a las 12.30 horas se presentarán en la sala Parlamento las editoriales Sugaar Editorial y Ediciones Tomodomo, respectivamente.

El programa sigue adelante con tres citas para las 13.00 horas. La mes redonda Así lo veo yo: literatura y cine fantástico, que reunirá en el auditorio a Javier Bódalo, Paul Urkijo, Caroline Munro y Camilo García y contará con Enrique Pedraza como moderador; la mesa redonda El rol en vivo o cómo liarla con una ambientación, que se desarrollará en la sala Bicentenario con la participación de Caryanna Reuven, Elisa Martínes y Cristina Montes y Jennifer Fuentes como moderadora; y la presentación de Subterránea Ediciones en la sala Parlamento, a las que seguirá a las 13.30 horas la presentación de Fandogamia Editorial.

El grueso de las actividades se desarrollarán en las instalaciones del centro de congresos. / Antonio Zambonino

Tras unas horas de descanso la programación se retomará a las 16.00 horas con tres nuevos eventos: la mesa redonda Si son tan majos por qué dan tanto miedo, con Irene B. Trennas, Mariana Palova, Juan G. Mesa y Diego Galindo y Virginia Fernández como moderadora en el auditorio; la charla Marketing para escritores, a cargo de Marina B. Journal en la sala Bicentenario; y la presentación de Pórtico en la sala Parlamento, a la que seguirá, a las 16.30 horas, la presentación de la Editorial Crononauta.

A las 17.00 coincidirán las siguientes convocatorias; la mesa redonda I've come here to talk about my book (Literatura internacional y una mijita de shameless selfpromoting), que traerá al auditorio a Mariana Palova, Claire North, Alba Quintas e Ian Watson y estará moderada por Cristina Macías; y la presentación en la sala Parlamento de Maldragón Editorial, a la que seguirá a las 17.30 horas la de El Transbordador.

El auditorio acogerá a las 18.00 horas la charla Voces mágicas: doblaje y literatura, con Camilo García y Nuria Mediavilla moderados por Enrique Pedraza. A la misma hora se presentará en la sala Parlamento Universo Alternativo y Akane+Raven. A las 18.30 horas Patricia López ofrecerá la conferencia Entre la ciencia y la ficción: explorando nuevos horizontes.

A las 19.00 horas el auditorio será escenario para la mesa redonda Creando mundos, una revisión del worldbuilding en el rol, con Pablo López, Hiromi y Orca moderados por Laura Guerrero. A la misma hora Cristina Macías entrevistará a Ian Watson en la sala Bicentenario en una propuesta titulada Elige tu propio Ian Watson.

A las 19.30 la sala Parlamento será sitio para un evento que abordará la autoedición; mientras que para las 20.00 horas están previstas dos conferencias: Las contradictorias aportaciones de Michael Moorcock a la literatura fantástica, que ofrecerá Pepe Carabel en el auditorio, y El método salvavidas: rescata tu tarde rolera, a cargo de Esteban de la Peña.

Esta segunda jornada concluirá con la entrega en el Sugar Café de los Premios Ignotus, los más prestigiosos del país en cuanto a fantasía, ciencia ficción y terror se refieren. Los galardones ser darán a conocer durante una gala que comenzará a las 22.30 horas.

Domingo

La jornada final dará inicio a las 12.00 en el auditorio con la conferencia El abismo japonés: historia del terror en el manga, a cargo del equipo de Mangas y otras viñetas. A la misma hora se desarrollarán otras dos propuestas: la mesa redonda El humor en la literaura: señoras al fresco lanzándose chanclas, que reunirá en la sala Bicentenario a Virginia Orive de la Rosa, Celia-Corral Vázquez, Nuria Solanellas, Vanfunfun y tendrá como moderador a Elena Tejedor; y la presentación en la sala Parlamento de la antología solidaria La ciudad es nuestra. En ese mismo espacio, a las 12.30 horas, tendrá lugar la mesa redonda Romance y clichés en la fantasía y la ciencia ficción, con la participación de Alba G. Callejas, Nuria Sonalellas, Ares Rodiño y Teresa García y Joanna Raven como moderadora.

A las 13.00 horas daran inicio las dos últimas conferencias previstas: El coco, miedo ancestral. Educación a través del miedo y sus consecuencias, que impartirá Marta Moral en el auditorio; y De sirenas y krakens, cómo escribir criaturas fantásticas marinas, con Cristina Carou en la sala Bicentenario. A las 13.30 se celebrará el acto de clausuara de esta edición, en el que se pasará el testigo a Sabadell como sede de la Hispacón 2025 y se dará a conocer la ciudad que acogerá el evento en 2026.

Las previsiones de la organización pasan por que cada día disfruten del evento en san Fernando entre 1.500 y 2.000 personas.