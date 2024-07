El hip hop conquista el Bahía Sound de la mano de SFDK

San Fernando/Lo cierto es que SFDK llegaba a San Fernando con la resaca emocional aún muy presente del inolvidable concierto con el que el pasado 22 de junio celebró su treinta aniversario en el Estadio de la Cartuja de Sevilla ante 60.000 personas. Allí fueron cuatro horas sin parar y una interminable lista de artistas invitados. Pero el haber superado esa cita mágica e irrepetible supone también para el grupo haberse quitado un gran peso de encima y dejar atrás una enorme responsabilidad. “Aquella noche tuvimos muchas cosas de las que estar pendientes y mucha presión. Hoy no es así y nos lo vamos a pasar aún mejor. Venimos a disfrutar”, toda una declaración de intenciones de boca de Zatu con la que los sevillanos iniciaron su concierto en el Bahía Sound. Y vaya si cumplieron con su promesa; lo pasaron en grande y se lo hicieron pasar en grande a a un entregado público que, manos siempre arriba, no dejó de participar y de corear los temas de sus ídolos.

Y es que los de Pino Montano se sintieron cómodos en todo momento en el escenario y eso se notó, contagiando a todos y todas de su buen rollo y flow. “Vengo a cantar a casa. Esta mañana me desperté en mi hogar. Hace un rato llegué aquí en coche con mi hija, autopista Sevilla-Cádiz en una horita, y cuando termine a eso de la una y media estoy yo otra vez en casa viendo una serie. Así da gusto dedicarse a la música”, bromeaba Zatu.

Los sevillanos continúan volviendo a la normalidad y celebrando sus tres décadas sobre el escenario ya casi en tiempo de descuento. Al comienzo preguntaron al público quién había estado en el concierto de La Cartuja y las manos levantadas fueron legión, algo que habla muy bien de la fidelidad de sus seguidores. Y es que treinta años dan para mucho y eso se vio en la diversidad de la audiencia que ayer acudió al Bahía Sound a disfrutar de SFDK. Bastaba echar un vistazo para comprobar que el rango de edad del público oscilaba entre jóvenes que apenas habían abandonado su adolescencia con personas que ya habían cumplido los 40 e incluso los 50 años. Incluso se podría advertir como madres y padres acudieron a la cita de la mano de sus hijos. “Esto va para aquellos que estuvieron desde el principio, para los que están y para los muchos que vendrán”, aclaraba Zatu consciente de este relevo generacional.

Zatu dejó claras las muchas razones que le hacen uno de los mejores MC del hip hop español. / Germán Mesa

¿Y qué se encontraron los que fueron al Bahía Sound para ver a SFDK? Pues con un directazo. El grupo sonó imponente. Con un Acción Sánchez al mando de la mesa de mezclas que, como siempre, brilló como el extraordinario DJ que es. Ágil en el scratch y espectacular con unas bases cuyos tonos bajos retumbaban directamente en el mismísimo pecho de los presentes. A la voz un impagable Zatu que sigue demostrando las muchas razones por las que permanece como unos de los mejores MCs de la escena nacional. Verle rapear y encadenar rimas sin cesar con la rapidez de una ametralladora sigue siendo un espectáculo. A veces incluso uno se siente tentado de buscarle branquias en el cuello, porque de alguna forma tiene que respirar mientras canta. Más allá de los miembros fundadores, les acompañó Legendario al segundo micro. Un viejo conocido del grupo que estuvo a la altura de las circunstancias. Fue en torno a una hora cuarenta de hip hop del bueno, y de coqueteo con otros géneros como el funky, el reggae o el ska.

Sobre el escenario todos dieron lo mejor de sí mismos. Fieles a su estilo y a sus formas, con las siglas del grupo bien visibles en gorras de baseball y camisetas de basket, jugando con el número 94 que nos remite a aquel año en el que, tres décadas atrás, comenzaron la carrera que tan lejos le ha llevado. Un outfit que también fue visible en buen aparte de su público, demostrando que al grupo también le funciona bien su línea de merchandising.

Con su talento y su puesta en escena SFDK calla bocas desde la evidencia y los hechos a todos aquellos que dicen que el rap en español no vale nada. Igualmente, y por los mismos motivos, el grupo da una bofetada sin manos a los que, desde el desconocimiento, desprecian el hip hop y no quieren ver a los artistas de este género como lo que son: auténticos poetas de lo cotidiano. Aquel que no quiera ver la realidad se engaña a si mismo.

El grupo estuvo acompañado al segundo micro por un viejo conocido: Legendario. / Germán Mesa

En la tracklist del concierto no faltaron temazos del grupo como Un pobre con dinero, El niño güei, Orgullo banderillero, Sudor y trabajo, Lo intenté, Chupala, El liricista en el tejado o Siempre fuertes. Y por encima de todo, el amor y el respeto al público al que SFDK le debe todo. “Vosotros sois lo primero. Nunca nos veréis borrachos o ciegos sobre el escenario ni os dejaremos tirados. Estamos aquí por vosotros”, subrayaba un agradecido Zatu.

Con este concierto el buen hip hop en español conquistó el Bahía Sound por méritos propios y SFDK se convirtió en San Fernando DK por una noche. Una velada muy especial para un festival que con cada edición se asienta como una referencia y al que aún le queda mucho verano por delante.